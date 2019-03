William Sierra/Mérida

Las paradas cortas de los Leones de Yucatán para esta temporada tienen nombre y apellido, y corresponden a Walter Ibarra, quien retorna a su posición natural, luego de que la campaña anterior defendió la segunda colchoneta.

Ya bien adaptado al parque “Kukulcán Álamo”, tras un año en el que tuvo la oportunidad de alcanzar un anillo de campeonato, el sinaloense manifestó su confianza en que volverán a estar en la pelea por el título, pues cuentan con un equipo bien balanceado.

“Ya estamos aquí algunos de nosotros un tiempo más preparando y contentos de estar de nuevo con los compañeros, saludarlos, hablar sobre cómo les fue. La verdad se extraña eso”, indicó.

Dejó en claro que se encuentra en perfectas condiciones y contento de regresar a su posición, tras la partida del nicaragüense Everth Cabrera.

El oriundo de Los Mochis explicó que decidió descansar en el invierno, pues llevaba dos años sin parar, lo cual lo resintió la rodilla.

“Pude jugar, pero no iba a estar al cien por ciento”, enfatizó.

Sin disimular su alegría de estar de nuevo en el campo corto, insistió en que está feliz de regresar a su posición y lo mejor sin ningún dolor.

“Agradezco que la directiva me apoyó, me hice unos estudios y ahora no me molesta nada, Voy a poder disfrutar más el beisbol”; no dudó en mencionar que espera volver aportar a la causa con el bate.

Ibarra comentó que el año pasado fue de adaptación, la cual fue rápido, y de satisfacciones por haber logrado el campeonato, festejándolo con la afición, pues ya se lo merecía.

“Se cumplió el objetivo en el primer torneo, y para el segundo nos quedamos cortos, pues pesó el cansancio. Este año venimos a lo mismo, por lo que hay que estar bien preparados para todo lo que viene”, añadió, tras comentar que cada año se ha estado conformando un conjunto más sólido.

“Las personas que están viniendo lo están haciendo comprometidos en ayudar al equipo”, manifestó.

Antes de comenzar el segundo día del entrenamiento, y tras el acostumbrado "meating", los Pbros. Lorenzo México y Juan Carlos San Agustín impusieron la ceniza a los peloteros, símbolo del inicio de la Cuaresma.También se trabajó fuerte en el aspecto defensiva.

Los receptores con bloqueo de pelotas, los infielders tuvieron fildeo múltiple, los jardineros rodados y elevados, y los serpentineros también con rolas.

Para concluir hubo bateo, divididos en cuatro grupos, destacando en el que estuvieron, Jones, Ibarra, Geiger y Rosa.

El domingo 30 será la presentación de uniformes, en Plaza Galerías, y del equipo, el 2 de abril, en La Isla.

Olmecas frente a Leones

La directiva de Olmecas de Tabasco informó que quedaron establecidas las sedes para los tres partidos de pretemporada ante los Leones de Yucatán, el 22, 23 y 24 de este mes.

Lo que será el tercer juego de pretemporada para las huestes tabasqueñas y primero ante los peninsulares, Olmecas enfrentará el viernes 22 a los Melenudos, en Sucilá, mientras que para el sábado 23 el duelo se trasladará a Tixpehual.

La serie de pretemporada culminará el domingo 24 del mes en curso, en Tzucacab. Todos los encuentros ante los selváticos serán a las 13:00 horas.