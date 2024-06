Ayotzinapa, ¿en el olvido?

Se ha elegido a la primera Presidenta de México y se aproxima el cambio de Gobierno, son apenas unos meses para que finalice la administración de Andrés Manuel López Obrador, y un pendiente va quedando como herida que no cesa de sangrar, la resolución prometida del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa se avizora ya lejana.

Durante esta administración federal quedó en claro, con reconocimiento gubernamental, que se trata de un crimen de Estado, de eso ya no hay forma de tener duda, pues las investigaciones, tanto independientes como del Gobierno, señalan la participación de los tres niveles de Gobierno, siendo que, además, la policía estatal de Iguala, Guerrero, y el Ejército mexicano estuvieron claramente involucrados en la desaparición forzada de los 43 normalistas, ya se sabía, pero al menos se logró por la presión social nacional e internacional ese reconocimiento de la gravedad del crimen.

También, es verdad que el propio Presidente de la nación se reunió directamente con los familiares de los desaparecidos en varias ocasiones, pero tristemente mucho de lo prometido va quedando ahí, clavado en la médula del sentir nacional, ya que el Ejército se ha negado a colaborar cabalmente y no ha permitido el escrutinio en los archivos, mientras niega que sabía lo que sabemos que sí conocía, pues la huellas de la evidencia se han dirigido al Campo 1 de la institución militar. Además, siendo el Presidente de México, el mando más alto del Ejército, ¿por qué hasta hoy no se ha citado ni ordenado la presencia de Enrique Peña Nieto para ser investigado?, si fue el propio AMLO quien juró no habría impunidad ni simulación en la investigación. Duele ver cómo son liberados militares involucrados exonerados de culpas, sin que el caso se resuelva ni se revele información nueva sobre el paradero y el destino de los 43 normalistas.

Este 26 de septiembre de 2024 se cumplirán 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, apenas unos días antes de que tome posesión la primera Presidenta de México, y no podemos sino cuestionar la ausencia del tema durante los pasados debates presidenciales, así como en las promesas y compromisos de campaña, y claro, no hago mención acá de lo no dicho por la oposición, pues se sabe que sus partidos cometieron el crimen, pero ¿acaso no son la verdad y la justicia principios irrenunciables de la izquierda?, sé que sí y por eso cuestiono la ausencia del tema.

Ayotzinapa, como Tlatelolco y muchos casos más, son las huellas del régimen que se dice querer cambiar y contra el que se dice luchar desde el Gobierno Federal, por eso el dolor se vuelve más profundo al ver que las palabras se marchitan con los días y se acumulan los años de la ausencia, los 43 normalistas, como tantas otras y otros desaparecidos en el país, víctimas del poder, de la contrainsurgencia, de los paramilitares, de la represión contra los movimientos sociales, todo ello a lo que se ha jurado no volver más, ¿entonces por qué parece quedar nuevamente en el olvido un crimen de Estado?

En verdad esperamos equivocarnos, deseamos que antes de que esta administración federal termine la verdad sea revelada y la memoria sea reivindicada, se establezca la justicia y los criminales sean condenados, deseamos la inmediata justicia para todo Ayotzinapa, pero el paso del tiempo nos indica que será muy difícil que veamos la justicia llegar para los 43 antes de que el próximo otoño nos cubra con su manto de olvido.