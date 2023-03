Vidas e ideas paralelas

El ensayo histórico “José Martí e Ignacio Manuel Altamirano: ¿vidas conexas o ideas paralelas?” (2023), del investigador y pedagogo yucateco Carlos Alberto Pérez y Pérez, surge como parte de un amplio proyecto de investigación y rescate de la memoria educativa de América Latina que desde años atrás desarrolla, bajo el título “Grandes Pedagogos de América”, siendo esta obra, uno de sus resultados enfocados en el análisis y comparación del surgimiento y difusión de diversas ideas pedagógicas y sociales que se manifestaron e impactaron en países como México y Cuba, pero que por el peso de sus argumentos alcanzaron con el tiempo la universalidad, rescatando de igual forma, la figura intelectual de los precursores del ideal educativo que en nuestra América se habría de desarrollar buscando el anhelado mejoramiento de las sociedades y el disfrute de los derechos humanos elementales en cada región y país del territorio nuestro compartido.

Tal es el caso de ilustres próceres como Ignacio Manuel Altamirano Basilio (mexicano) y José Julián Martí Pérez (cubano), a quienes nos invita este libro a conocer desde una nueva perspectiva, a través de un acercamiento comparativo sugerente y novedoso que, sin duda, propiciará la apertura de senderos de interpretación histórica sobre los derroteros intelectuales que influyeron y marcaron los orígenes y la consolidación de los Estados-Nación en el siglo XIX y las luchas posteriores por su definitiva independencia de cualquier intromisión e injerencia imperialista y colonial.

Las obras de los dos autores analizados en este libro, retoman el impulso propuesto por el pedagogo Andrés Bello, venezolano de nacimiento y latinoamericano por convicción, quien haciendo suyas las enseñanzas de grandes maestros de América como Simón Rodríguez, llamó en diferentes momentos a sus alumnos y a los intelectuales de época a despertar del colonialismo cultural aun peramente en las académicas, universidades, liceos y escuelas normales al decir en su ensayo “Autonomía cultural de América” (1848): “Nuestra civilización está también juzgada por sus obras; y si se le ve copiar servilmente a la europea aún en lo que ésta no tiene de aplicable […] la América no ha sacudido aún sus cadenas; se arrastra sobre nuestras huellas con los ojos vendados; no respira en sus obras un pensamiento propio, nada original, nada característico; remeda las formas de nuestra filosofía, y no se apropia de su espíritu. Su civilización es una planta exótica que no ha chupado todavía sus jugos a la tierra que la sostiene”.

La importancia del ensayo “José Martí e Ignacio Manuel Altamirano: ¿vidas conexas o ideas paralelas?”, está en la invitación a conocer e investigar las realidades disímiles y a la vez tan iguales, es una provocación a la enseñanza tradicional de la historia y a la investigación para que rompan sus moldes y superen el continuo coloniaje cultural que presenta todavía el currículo de la educación básica en México, pues es justamente a las profesoras y profesores del país a quienes va en primer término dirigida esta obra.

Ahora, en sus manos, tienen la invitación de profundizar en la vida y el pensamiento de dos “Grandes Pedagogos de América”, y de difundirla entre los estudiantes y la sociedad en general, para como se ha dicho, hacer nuestra una parte más de la historia de nuestras naciones, escrita desde la Península de Yucatán, ubicada justamente, entre Cuba y la conexión con el resto de México y nuestra América.