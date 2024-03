Terror es aquello que sentimos en la boca del estómago, que nos paraliza y nos sumerge en la desesperación.

Josu Iturbe

Para hablar de temas que apantallan, nadie mejor que Josu Iturbe, el autor que disfruta asustar a sus lectores con historias llenas de intriga, de esas que te atrapan desde el principio y no te sueltan hasta que ves el punto final. Según Josu “nuestros miedos se han transformado tanto como la humanidad, pues hoy lo que nos aterra, no son fantasmas, sino la catástrofe ambiental, la crisis económica, los virus mortales y las guerras nucleares”, y esto se vuelve una realidad entre las páginas de su libro “Horrorífica”, el cual obliga a quien lo lee, a pensar en cosas que normalmente no se piensan.

“Lo que más asusta es la realidad, ya que los fantasmas, zombis y monstruos, son temas tan recurrentes, que ya no nos espantan”, asegura Iturbe, qnuestra propia percepción, de nuestra distorsión del mundo, el cómo podemos ser usados, explotados e influenciados. Exponiendo a la enfermedad, el envejecimiento y la muerte como la más temible de las trilogías para el ser humano.

El género del terror nos permite asustarnos con cierto permiso, porque sabemos que se trata de algo que no es nuestra propia realidad, una vez que acabas el cuento, termina el miedo, porque sabes que leíste algo que no puede acontecer, pero el de Iturbe pone en bandeja de plata relatos que pueden suceder a cualquiera, circunstancias que pueden presentarse a quien sea, haciendo de su existencia una verdadera historia de terror.

Detrás de este libro hay un trabajo de más de diez años, tiempo en el que Josu fue alternando otras publicaciones, dejando a “Horrorífica” en pausa por ratos, pero regresando siempre a ella, poniendo en cada una de sus páginas ese toque que sus lectores aman, ese guiño de miedo amable, que llega acompañado del terror que termina por enamorarlos.

Josu es un gran escritor, pero antes de ello, es un excelente lector, le pregunté durante una plática ¿cuáles son sus impresiones con respecto a la lectura y las actuales generaciones?, y aseveró: “es lícito dejar los libros atrás, es decir, cuando lo empiezas y detectas que no te gusta, no pasa nada si lo dejas fuera. Porque leer algo que no te apetece, te condena, por eso mucha gente deja de leer. Cuando acabas un libro, del que te volviste cómplice, porque se trata de una historia que pudiste sentir y disfrutaste, participando con los personajes en cada una de sus aventuras, entonces entenderás lo que son los libros, y no podrás prescindir de ellos nunca más”, aseguró. Josu está en la Filey y presentará a “Horrorífica” el día de mañana a las 6:45 pm. ¡No te quedes sin conocerlo!