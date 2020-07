MÉRIDA.- La actual contingencia sanitaria mantiene cerrados los módulos de licencias de conducir en todo el estado, lo cual tiene en zozobra a algunos guiadores, que temen que al sufrir un accidente su aseguradora no les responda por tener vencido ese importante documento.

Sin embargo, de acuerdo con una investigación de Sipse Noticias, quedó claro que en caso de algún siniestro, para las aseguradoras lo que importa es que el guiador cuente con el permiso correspondiente, esté vigente o no.

Al respecto se entrevistó a Myrna Castillo, asesora de compañías de seguros para autos, quien explicó que lo importante es contar con la licencia o el permiso correspondiente, en caso de que se trate de un menor de edad, para que la aseguradora tenga un documento que avale que el afectado sí está capacitado para estar al mando de un vehículo.

No obstante, aclaró que la licencia deberá corresponder al vehículo que tenga a su cargo la persona, pues de lo contrario el seguro no se hará responsable. Es decir, si el afectado tiene licencia de automovilista y sufre un accidente al mando de un vehículo pesado, no intervendrá la aseguradora en su favor pues, precisamente, su licencia no avala que esté capacitado para usar un automotor de otras características.

Ante todo, debe quedar claro que se aceptan licencias aunque por el momento estén vencidas, toda vez que los módulos correspondientes de las autoridades no están funcionando debido a la contingencia sanitaria.