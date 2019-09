Leones de Yucatán, mentalizado para la victoria

William Sierra/Mérida

Ya oficializado que él será el encargado de abrir el primero de la serie final de la Zona Sur ante Diablos Rojos, en la capital del país, Yoanner Negrín se mostró contento con la responsabilidad otorgada.

Para el derecho cubano es una misión ya conocida, para la cual afirmó estar preparado física y mentalmente.

“Vamos a estar bien enfocados y mentalizados como siempre para ir en busca de la victoria”, dijo.

En las postemporadas anteriores, Negrín ha sido el encargado de abrir los juegos, respaldado por los números que ha tenido en su carrera dentro de los selváticos.

“Lo que he hecho en Yucatán me ha dado esa posibilidad de abrir partidos importantes”, señaló, tras insistir que está mentalizado para que las cosas le salgan bien en la metrópoli.

Para todos es sabido que lanzar en la Ciudad de México resulta complicado dado que la pelota “rompe” de manera diferente.

“Sí, a veces es un poco complicado pero uno no debe pensar en eso. Los pitchers de ellos también tienen que lanzar ahí, buscando que nosotros no les hagamos daño. Lo importante es estar positivos, pensar en no cometer errores, en que vamos a meter los pitcheos que le van a hacer daño a ellos”, expresó.

Negrín dejo en claro que van a jugar con la misma intensidad sin importar que estén en el “Alfredo Harp Helú” o en el parque “Kukulcán Álamo”.

También dejó en claro que han estudiado al rival, planificando de esta manera el trabajo que se vaya a realizar.

“Esperemos con Dios adelante que las cosas nos vayan a salir bien”, dijo, tras reconocer que los escarlatas cuentan con peloteros que saben tocar bien la pelota e igual tienen mucho poder.

“En los pléiofs están los mejores, así que hay que estar preparados para todo lo que venga”, manifestó.

Durante la práctica vespertina, los jugadores sostuvieron un encuentro interescuadras, y en el que se vio lanzar un par de entradas a Samayoa y Dustin Crenshaw.

No hubo ningún lineup de titulares o suplentes, incluso, se vio algunos defender posiciones que no acostumbran. El caso es estar en actividad.

Los lanzadores corrieron largos tramos, trabajaron en ejercicios de estiramientos, fortalecimiento de brazos y algunos tuvieron sesiones de bullpen.

El piloto melenudo, Gerónimo Gil, habló sobre la importancia de estar bien preparados y no dejar pasar ningún detalle sobre todo ante un equipo tan dinámico como los escarlatas.

“Todos los juegos que vendrán serán difíciles pero estamos preparándonos para dar lo mejor cada día. Todos los muchachos están bien y trabajando fuerte estos días para llegar en gran forma. La dedicación y el entusiasmo de todos es fundamental y estar enfocados en lo que viene. Tenemos las ganas de ser campeones”, dijo Gil.

El autobús oficial zarpó ayer hacia la Ciudad de México con toda la indumentaria del equipo, y los jugadores volarán hoy a las 8:00 horas para tener un día completo de concentración previo a la gran final de la Zona Sur.