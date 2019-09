Viaja Leones de Yucatán a Oaxaca para abrir los pléiofs

William Sierra/Mérida

En esta temporada hay dos peloteros que vinieron a aportar una buena dosis de poder al line-up, de manera especial en los momentos de apuros, Leo “El Niño” Heras, un tipo que se había caracterizado más por alcanzar una base, pero que está vez sorprendió con la majagua al grado de acabar como el máximo jonronero de Leones de Yucatán, y el italiano Alex Liddi, que llegó en la segunda vuelta siendo importante en el engranaje que los llevó al liderato.

Heras disparó 15 cuadrangulares y produjo 55 carreras, algo que aclaró no fue producto de la casualidad, pues estuvo trabajando fuerte para ello comenzando por cambiar su mecánica de bateo.

“Ya no estoy tan agachado como antes, estoy casi parado sobre el pentágono, igual me ayudó mucho el orden al bate, teniendo más la obligación de traer carreras que estar embasando. El parado que tenía no me ayudaba para hacer eso”, señaló.

Siempre entregado, poniéndole enjundia a cada jugada, ya sea a la hora de buscar un batazo complicado o corriendo las bases, incluso llegando muchas veces de cabeza a la inicial, Heras manifestó que ahora hay que ir paso a paso siendo el objetivo inmediato ganarle a Guerreros de Oaxaca, y para eso está seguro que todos van hacer de su parte.

“La temporada regular ya quedó atrás, el objetivo era entrar a la postemporada, ahora lo que sigue es avanzar a la final de la Zona Sur”, señaló el “El Niño”.

El “Eduardo Vasconcelos” de Oaxaca es un parque que favorece al bateo, y por ello, dijo, van a tratar de seguir aplicándose “buscando que, como en otras ocasiones, con la ayuda de Dios se les de la ofensiva”.

“Estamos llegando bien con gente que a la ofensiva en cualquier momento te dispara un cuadrangular y tenemos una excelente rotación y bullpen”, añadió.

Respaldado por 12 bambinazos y 66 careras producidas, que lo convirtió en figura importante en la segunda vuelta del campeonato, Liddi restó importancia al trabajo que ha hecho con el madero y enfatizó que lo importante es que todos continúen como hasta ahora, jugando como un equipo unido en el que hay buena camaradería.

También mencionó que está agradecido con sus compañeros que le dieron un buen recibimiento e insistió que le encanta el buen grupo que se ha hecho.

“Este es un equipo ganador, de buenos amigos, siempre será importante la buena química que se tenga en el club house que estar repleto de peloteros estrellas que se sienten más unos que otros”, enfatizó, tras añadir que espera que el nacimiento hace pocas semanas de su hija Aria, le traiga suerte para conquistar el campeonato.

“Sería fantástico dar a los aficionados otro campeonato, sería algo bonito para mí, mi familia y la ciudad”, añadió.

Leones tuvo ayer en la tarde un último entrenamiento en el parque “Kukulcán Álamo”, ya con el plan de trabajo listo para enfrentar a partir de mañana a Guerreros en Oaxaca, ciudad hacia donde hoy viajan.