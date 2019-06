Leones de Yucatán paga caro su 'medianía'

William Sierra/Mérida

De acuerdo con el libreto original, un quinto lugar no estaba ni remotamente previsto para concluir la primera vuelta de la Liga Mexicana de Beisbol, pero al final eso sucedió como reflejo de la irregularidad en que estuvo Leones de Yucatán, que había acostumbrado a los aficionados a estar siempre mirando a los demás desde lo más alto de la cumbre.

Fue una primera parte, en la que Guerreros de Oaxaca acabó en el primer sitio, llevado por ese mismo empuje que le permitió, en el segundo torneo del año pasado, alcanzar la corona del Sur.

Los oaxaqueños obtuvieron así los ocho puntos para el que finalizarán en primer puesto, relegando al segundo sitio a Diablos Rojos del México (7), seguido de Pericos de Puebla (6), Bravos de León (5), Leones (4), Tigres de Quintana Roo (3), Olmecas de Tabasco (2) y Piratas de Campeche (1).

Yucatán no pudo finalizar arriba de .500, tras haber ganado 26 partidos y perdido 32, y sin poder, como en años anteriores, imponer respeto en el parque Kukulcán Álamo, donde ganó 14 encuentros y perdió 16, mientras que, en gira, sumó 12 victorias a cambio de 16 descalabros.



En esta recta final, cuando más se necesitaba que no bajarán la guardia, no pudieron. Siguieron sumidos en esa inconsistencia, que fue su sello en esta primera vuelta, y apenas si rescataron cuatro victorias de sus últimos 10 partidos.

En los encuentros contra novenas del norte finalizaron empatados con 17 éxitos y 17 victorias, aunque a favor habrá de mencionar que enfrentaron a los equipos más fuertes de esa zona, como Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana, Acereros del Norte y Tecolotes de los Dos Laredos.

Con 4.98 de efectividad, los selváticos finalizaron cuartos en pitcheo, departamento que dominó Tijuana, 4.34, seguido de Monterrey, 4.66, y Acereros, 4.87.

Buena parte de que los melenudos hayan acabado con esos números se debió al estelar tridente formado por el dominicano César Valdez, el cubano Yoanner Negrín y José Samayoa, quienes acabaron com los tres mejores serpentineros del circuito.

Negrín igual es el segundo con más entradas lanzadas con 75.1 por 79.1 del líder, el japonés Yasutomo Kubo, de Bravos, y Valdez fue quinto, con 69.2.

El invicto Valdez tiene una efectividad de 2.71 y además se convirtió en el único en alcanzar nueve victorias. Apenas atrás de él finalizó Negrín (5-3), con 2.87, y en tercero, Samayoa (1-2), con 3.04.

Siguiendo en lo colectivo, el bateo de los reyes de la selva acabó en el puesto 11 de 16 novenas, con .304. y ningún león acabó entre los mejores primeros 10 de la liga.