Se suspende otra vez el doble juego entre Leones y Piratas

William Sierra/Mérida

La lluvia volvió hacer de las suyas, obligando a suspender ayer de nuevo la doble cartelera entre Leones de Yucatán y Piratas de Campeche, la cual fue reprogramada para hoy, igual a partir de las 14:00 horas, en el estadio “Nelson Barrera Romellón”.

El primero de esta serie pudo comenzar, pero cuando Leo Heras levantó la pelota al central para el tercer aut de la parte alta de la segunda entrada, llegó el aguacero justo a las 14:31 horas, cuando tenía apenas media hora que el juego había iniciado.

Con la lona puesta, algunas de las mascotas que llegaron al festejo por los 20 años de la botarga local “Lorenzillo” hicieron un breve show. Entre los participantes estuvo “Veny el Venado”, de Mazatlán, de la Liga Mexicana del Pacífico.

A las 15:47 horas, el jefe de la cuarteta Michael Salazar decretó que no continuaría la actividad beisbolera.

Para este primero lanzaba el invicto dominicano César Valdez, quien iba en pos de su octava victoria enfrentándose al yucateco Manuel Flores (2-2).

En el lineup, los selváticos no tomaron en cuenta al estadunidense Rico Noel, quien no bateó un solo jit en Tijuana. Utilizaron como primero en el orden a Jonathan Jones (JC), seguido de José Juan Aguilar (JD), Alex Valdez (3B), Luis Felipe Juárez (1B), Jeison Asencio (BD), Leo Heras (JI), Sebastián Valle (C), Walter Ibarra (2B) y Jorge Flores (PC).

Los melenudos anunciaron que lanzarán José Samayoa (1-2, 2.98 de efectividad) y Miguel Peña (1-3, 8.54), mientras que los filibusteros enviarán al montículo a Josh Outman (1-1, 5.91) y Héctor Galván (0-3, 7.02).

El que no se haya podido empezar a jugar esta serie ha sido aprovechado por los Bravos de León, que sin incluir el resultado de ayer, desplazó a los selváticos del cuarto lugar, con marca de 24-17, por 22-26 de los melenudos.