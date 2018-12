Redacción/MÉRIDA

Tuvieron que pasar 6 largos años para que el tekaxeño Lino Montes Góngora se consolidara como el mejor pesista de Latinoamérica al ubicarse en la quinta posición de los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012, luego de que la Federación Internacional de Halterofilia anunció la descalificación del búlgaro, pero representante de Azerbaiyán, Valentín Hristov, medalla de bronce en aquella competencia, debido al uso de la sustancia nandrolona, la cual está prohibida.

Montes Góngora había ocupado el sexto sitio en dicha justa deportiva y ahora con este veredicto escaló hasta el quinto lugar, posición histórica para el yucateco.

“Era algo que no me esperaba, estoy muy feliz por esta gran noticia. Ahora mi meta es superar ese quinto sitio en los próximos Juegos Olímpicos, me encantaría subir al podio, sé que puedo lograrlo”, mencionó el tekaxeño en rueda de prensa en la que estuvo acompañado de Carlos Sáenz Castillo, titular del IDEY y de su entrenador David Carrillo Baranda.

El Hércules yucateco también recordó que no tuvo un buen año en las diferentes competencias en las que participó, por lo que su entrenador le dio la opción del retiro, la cual no aceptó.

'Nunca me rindo'

“Después de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia 2018, mi entrenador me preguntó que si quería retirarme, pero yo no quise porque nunca me rindo a pesar de los malos resultados”, mencionó.

Lino dijo que por ahora lo único que quiere es enfocarse más al trabajo para poder lograr el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“ Sé que puedo lograr grandes cosas, lo demostré al conseguir la medalla mundialista y ahora iré a cumplir mi sueño de muchos años, que es lograr ser medallista de una Olimpiada”.

Su entrenador David Carrillo Baranda detalló que no será fácil el camino para obtener la clasificación a Tokio, tendrán que enfrentar competencias de alto nivel, pero confía en que podrán lograrlo en 2019.

El calendario para Montes Góngora iniciará en el mes de marzo con el Abierto de Halterofilia, en Las Vegas, luego asistirá en abril al Campeonato Panamericano en Guatemala, en julio están los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, pero a éste aún no ha calificado. Cerrará el 2019 con el Mundial de Mayores en Tailandia. A estos eventos no puede faltar, ya que en ellos sumará puntos para una posible clasificación a Tokio 2020.

Por su parte, Carlos Sáenz Castillo felicitó al tekaxeño por haber logrado el quinto lugar y agregó que lo apoyará en cualquier momento.

(Info: Henry Chablé)