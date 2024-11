Entre la repartición de diputaciones federales plurinominales y senadurías de la república por el principio de representación proporcional aprobadas ayer por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Ciudad de México, figuran cinco escaños para políticos yucatecos emanados de Morena, PRI y PAN.

En cuanto a la Cámara de Diputados, el PAN confirmó la llegada de los legisladores Elías Lixa Abimerhi, quien va por su tercer periodo en el cargo, y su suplente a Martín Uicab Flores, actual titular de la Unidad de Planeación y Gestión de Mérida; y Abril Ferreyro Rosado, actual diputada local, y su suplente a Karla Salazar González, también legisladora estatal. Movimiento Ciudadano, confirmó la continuidad de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, y de suplente a la ex diputada local y ex secretaria general de Gobierno, Martha Góngora.

Morena confirmó la llegada de Zayra Linette Fernández Sarabia y María Adela Balam Uc, suplente. En el Senado, por el PAN, figura como suplente el actual gobernador, Mauricio Vila Dosal.

Legisladores de mayoría En este contexto, hay que precisar que tras la jornada electoral del 2 de junio, en los 6 distritos electorales federales de mayoría con cabecera en Yucatán ganaron: Distrito 1, con sede en Valladolid, Rocío Barrera Puc; Distrito 2, de Progreso, Jorge Sánchez Reyes; Distrito 3 Mérida, Oscar Brito Zapata; Distrito 5, Umán, Jazmín Villanueva Moo y Distrito 6, Mérida y Kanasín, Jésica Saidén Quiroz; todos de la coalición Morena-PVEM-PT.

El Distrito 4 de Mérida fue ganado por María Rodríguez Heredia, del PAN. En cuanto a senadores, la fórmula ganadora fue la de Verónica Camino Farjat y Jorge Carlos Ramírez Marín, de la coalición Morena-PVEM-PT. En tanto que al Senado, llegará como primera minoría el ex gobernador Rolando Zapata Bello.