En la Península, luego de la producción literaria de buena factura por la primera camada pionera en Campeche, Quintana Roo y Yucatán a fines del siglo XX, en el nuevo milenio el primer Estado se rezagó, pues en los otros dos las nuevas generaciones continuaron creando y ganando premios, mientras en antologías recientes solamente aparecen los viejos escribas campechanos, son tres los grandes de la literatura maya de dicha entidad: Briceida Cuevas Cob, Jorge Cocom Pech y Waldemar Noh Tzec, quienes -junto con la novelista yucateca Sol Ceh Moo- han dejado huella internacional con publicaciones personales y antologías editadas en países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, así como ganado premios de literatura internacionales.

En el siglo XXI, en las más recientes antologías: U túumbenk´aayilo´ob x-ya´axche´: Los nuevos cantos de la ceiba: escritores mayas contemporáneos (FONCA/2015), coordinada por Donald Frischmann y Miguel May May; U suutt´aan: El retorno de la palabra, editada por Donald Frischmann y Wildernaim Villegas Carrillo (Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo/2017); y Narraciones Mayas de Campeche, compilada y traducida por César Can Canul y Rodrigo Gutiérrez Bravo (Secretaría de Cultura Federal/2018), casi no aparecen creadores jóvenes de Campeche. En el compilado por César y Rodrigo, únicamente aparecen dos autores de menos de 30 años, mientras la mayoría ronda entre los 60 y los 95 años. Este libro muestra la falta de continuidad en el cultivo del talento mediante la permanente escritura en los talleres de creación, pues de los 15 autores solo 2 son de nueva generación.

¿Qué sucedió en la milpa literaria del vecino Estado? Aparentemente no existió continuidad del tallereo literario del grupo Genali, promovido originalmente por el poeta Waldemar Noh Tzec. Como Briceida, Jorge y Waldemar emigraron a otras regiones, donde brilló más su calidad literaria, nadie se dio a la tarea de acercar y facilitar el cultivo del talento de los jóvenes de las nuevas generaciones.

Ante este escenario, el Colectivo Cultural “Felipa Poot Tzuc” propone al nuevo gobierno de Morena en Campeche, la implementación de talleres literarios en los municipios campechanos, para integrar a los talentos de sus comisarías. Niños, jóvenes y adultos mayas están esperando “el corte del listón”, para dar continuidad al renacimiento literario en Campeche, de igual forma que en Quintana Roo y Yucatán.

Entre tanto, en Yucatán, epicentro del racismo en la Península, contra viento y marea del pensamiento conservador de la élite de los dzules del norte de Mérida, y a pesar del desconocimiento de la población del despertar de la literatura nativa, las letras mayas avanzan con reconocimiento nacional e internacional.