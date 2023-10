Seguirán las lluvias en la Península de Yucatán

Las precipitaciones vespertinas de ayer sorprendieron a los yucatecos, ya que en algunas zonas cayeron lluvias importantes, con actividad eléctrica, que provocaron que los servicios de energía eléctrica se interrumpieran y calles encharcadas, como el centro, norte poniente y poniente de la ciudad de Mérida.

Para hoy se espera ambiente caluroso, con cielo medio nublado a mayormente nublado por la tarde con potencial e ocurrencia de lluvias por la tarde y noche, con vientos del este y noreste en todo el estado, informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Uady.

“Las lluvias que se esperan serán de moderadas en alguna zonas, y en otras fuertes; no sería raro que se presentará una muy fuerte en una área en particular en todo el Estado, incluyendo la costa, donde el sábado y domingo, dos días consecutivos, se presentaron chubascos fuertes, pero hoy no debe llover”, expuso.

Las temperaturas máximas que se presentaran serán de 33 a 35 grados Celsius en la ciudad de Mérida y el resto de la entidad; en la costa, de 31 a 33; las temperaturas mínimas se mantienen de 23 a 25 grados Celsius en todo el Estado, a excepción de la costa, que será de 24 a 26 al amanecer. Serán una semana de lluvias por la tarde.

Vázquez Montalvo comentó que la sensación térmica se mantiene alta, habrá mucho bochorno, será de 47 grados Celsius, y los altos valores también se presentaran en la radiación solar de mil 200 watts por metros cuadrado. Habrá una radiación ultravioleta de 11 unidades, por lo que hay que tomar muchas precauciones.