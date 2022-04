Lluvias fuera de tiempo "encienden los focos rojos" sobre posibles inundaciones

MÉRIDA, Yucatán.- A pesar de que faltan tres semanas para que inicie la temporada de lluvias oficialmente en la entidad, las precipitaciones que se están teniendo estos días por una vaguada fuera de época “enciende los focos rojos” sobre posibles inundaciones, ya que el nivel del agua que desde hace casi dos años se elevó no ha descendido en su totalidad y se podría seguir elevando.

El meteorólogo de la Uady, Juan Vázquez Montalvo, señaló que el hecho de que no llueva de manera torrencial en la ciudad de Mérida no quiere decir que no sea afectada, por el contrario, ya que todo lo ocurrido en los municipios desemboca en la capital del Estado; tan solo el martes en el sur de la entidad llovió más de 100 litros por metro cuadrado.

“El peligro está latente, no podemos decir que no puede ocurrir (inundaciones), porque el agua después de casi dos años ya debió de haber bajado a nivel cero de elevación, para decir que ya regreso a la altura antes de la presencia del Huracán Cristóbal, pero esto no ha ocurrido, el agua sigue estando a una altura de dos metros con 11 centímetros por encima del nivel normal, se tiene dos veces el más de agua”, indicó.

Indicó que con una lluvia de 450 a 500 por metro cuadrado se tendrá de nueva cuenta las inundaciones. A pesar de que mayo es un mes con altas temperaturas, considerado como el más seco del año, no sería suficiente el tiempo para que se reduzca el nivel del agua que se tiene actualmente.

Como se ha reportado estado lloviendo en muchos lugares del Estado de Yucatán, lógicamente esa agua pasará por Mérida, lo que podría afectar de manera importante en algunas zonas como se vio en el 2020 en donde fraccionamientos y colonias del norte de la ciudad se vieron afectados.

Las lluvias atípicas que se están viendo en estos días se deben a la presencia de una vaguada fuera de época, que está instalada desde el Mar Caribe hasta la Península, lo que provoca las precipitaciones.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

La Península de Yucatán no sufrirá este año por sequías

Esta es la zona de Yucatán que corre un mayor riesgo de inundarse

De seguir lloviendo, el manto acuífero de Yucatán podría rebosar