De seguir lloviendo, el manto acuífero de Yucatán podría rebosar

MÉRIDA, Yucatán.- Mañana o pasado ingresará la onda tropical número 29, que será intensa y ocasionará lluvias todo el día del viernes y sábado, dejando mucha agua en la entidad. De seguir así el manto acuífero podría rebozar, porque solo hacen falta 2.20 metros para que esto ocurra, aseguró el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo.

“El domingo el registro fue de 20 litros por metro cuadrado y lunes 40 litros por metro cuadrado, en general ha llovido poco, prácticamente ha llovido estos días más de 100 litros por metro cuadrado en los últimos días en Mérida”, indicó.

Precisó que desde el domingo está lloviendo en la capital yucateca a causa de una baja presión, la número 28, que se fue hacia norte, sus efectos se dejaron de sentir ayer, pero el martes fue cuando cayó más agua. En promedio en Mérida fue de 75 litros por metro cuadrado, en la costa de 66 y en la zona sur del Estado fue de 50 litros por metro cuadrado; solamente se registraron precipitaciones en la parte este y centro de la entidad.

El especialista agregó que el agua que cayó el fin de semana pasado no se sabe aún si representa un problema, porque no recarga tan rápido, es decir se tienen que esperar de 48 a 72 horas en manifestarse, por lo que el próximo lunes 13 se reflejaría, seguramente subirá significativamente cuando se revise.

Vázquez Montalvo destacó que en el norte y al norte de la ciudad cayeron más de 100 litros el martes, pero no es una medición oficial, porque ahí Conagua no tiene estaciones, fue un aficionado el que reportó 102 litros por metro cuadrado cerca de Dzibilchaltún.

Respecto a lo que sucedió en Tekax comentó que cuando caen entre 50 y 60 litros por metro cuadrado ocurren escurrimientos por encharcamientos, “por la sierrita de Ticul hay escurrimientos que van a la parte baja, que son los poblados”.

“Se espera que viernes y sábado próximo se registren precipitaciones, no se sabe si por la mañana o la tarde, pero una vez que inicie no van a parar las lluvias por la onda tropical intensa que pasará sobre nosotros, no tiene posibilidad de desarrollo ciclónico”, indicó.

