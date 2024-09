Debido a los efectos indirecto del potencial Ciclón Tropical No. 6 que se desplaza sobre el occidente del Golfo de México, en interacción con el sistema frontal No. 1 y con la onda tropical No. 21, dejaría lluvias de diversa intensidad en Yucatán.

Para hoy lunes se espera calor, bochorno, sol con ambiente caluroso y cielo medio nublado con potencial de ocurrencia de lluvias en las primeras horas de la tarde y por la noche siendo de intensidad de moderadas a muy fuertes en la zona oeste y de ligeras a fuertes en el resto del estado

Para Mérida, se espera para hoy lunes lluvia moderada y fuerte, acompañada rachas de viento de actividad eléctrica entre las 3:00 de la tarde y 7:00 de la noche. No se descarta la presencia de llovizna y lluvia ligera por la mañana.

Los vientos soplarán del suroeste y sur en el oeste del este y sureste en el interior del estado con rachas de 40 km/h.

Se pronostican temperaturas máximas de entre 33 grados 35 grados en la costa y de 34 grados a 36 grados en la ciudad de Mérida y el resto del estado en las primeras horas de la tarde.

Asimismo, se espera una sensación térmica de entre 44 grados a 46 grados, una radiación solar de entre 1.000 y 1.100 watts/m2, una radiación ultravioleta de 10 a 12 unidades, una humedad máxima de 95 por ciento a 100 por ciento al amanecer y una humedad mínima de 50 por ciento a 55 por ciento en las primeras horas de la tarde.