Podrá alguien leer el título de este artículo y cuestionarme o cuestionarse, ¿qué ha tenido de bueno esta año?, peor aún, ¿hay algo mejor? Como siempre he mencionado, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, sólo depende de nosotros el decidir de qué lado estar. Para cuestiones de este artículo, me enfocaré en el vaso medio lleno y de ahí partiré para sacarle el mayor provecho a las aventuras, lecciones y acciones vividas en este año atípico 2020 con la pandemia. Si bien hemos navegado tiempos difíciles y de reinvención, reestructura y cambios drásticos en nuestras vidas personales y profesionales, hemos también aprendido algunas cosas que debemos integrar a nuestro currículo de vida.

Aquí cinco lecciones que debemos aprender de 2020:

1.- Valorar.- Tanto las cosas materiales como las espirituales, un balance en nuestras vidas de todo eso es primordial para un crecimiento equilibrado y poder estar donde estamos hoy. Así es que si sientes que te faltó valorar algunas cosas o personas, éste es el momento ideal para reiniciar y revalorar todas las cosas que suceden a tu alrededor y en tu vida.

2.- Tiempo.- La importancia del tiempo, sobre todo del perdido. Ese tiempo que dejamos ir en quejarnos sin actuar, el que apuntamos culpables y responsables sin accionar. No hay peor tiempo perdido que el que no se tiene, que el que pasó y no dejó nada productivo en tu vida. El tiempo que pasas con tus seres queridos, amigos, disfrutando la naturaleza.

3.- Oportunidades.- Si sumaras todas las veces que dijiste “no” por flojera o porque no tuviste el valor, ¿cuántas veces dejaste pasar oportunidades? Esto es algo que en definitiva aprendimos de 2020, sobre todo cuando dejamos ir a personas a las que no les dedicamos tiempo suficiente o porque aplazamos las oportunidades por estar “ocupados” (sabiendo que sí pudiste haberlo realizado).

4.- Decisiones.- Las indecisiones son el principio de una serie de arrepentimientos futuros, con toda seguridad. Por eso, valorando los puntos anteriores, debemos tomar decisiones y punto. No vas a perder nada más que la oportunidad de disfrutarlo al máximo después de obtener los resultados de dicha decisión.

5.- Creatividad.- Si algo se nos disparó este año es la creatividad. Está comprobado que cuando estamos en tiempo de crisis nuestro organismo responde a la defensiva, pero de manera controlada podemos sacarle el mayor provecho y transformar toda esa energía en creatividad. La evolución es parte de nuestra vida.