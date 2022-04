Sin duda has escuchado las siguientes frases: “¡no te mojes en la lluvia, te va a dar un resfriado!”; “¡Tápate qué hay frío, no te vayas a enfermar!”, o “¡no entres al aire acondicionado si estás sudando!”. Pero ¿serán ciertas?

Los mitos de las abuelitas no por nada existen, son consejos basados en la experiencia que por años se han creado mirando cómo las personas parecen enfermarse tras exponerse al frío o calor, así como a los cambios de temperatura, pero aunque parece cierto no es del todo correcto, de hecho, si el frío enfermara, los esquimales del ártico vivirían con catarro o, si el agua causará algún mal, no nos bañaríamos, si el cambio de temperatura nos hiciera mal entonces no iríamos a la playa para meternos al mar y luego exponernos en el sol. Entonces ¿qué pasa?, ¿por qué nos enfermamos? Bueno, pues resulta que el sistema respiratorio superior (nariz hasta la garganta) tiene una mucosa, una capa que protege a los órganos internos, esa misma que genera las famosas flemas y moco cuando nos enfermamos.

En esa mucosa hay también unos cilios, diminutas vellosidades, como pelitos, que barren a los virus y bacterias que entran al cuerpo y los sacan para que no nos enfermemos. Pero, al estar en contacto con el cambio brusco de temperatura (calor-frío), estos cilios se paralizan (o se congelan) evitando que cumplan con su objetivo de proteger, permitiendo así que los virus, bacterias y alergenos (como el polvo o polen) entren a nuestras vías respiratorias. En pocas palabras, el causante del resfriado común no es un resfrío, es un virus, al igual que el de la faringitis (donde también puede ser por hongos o bacterias).

Oye doctor, hay veces que cuando duermo con la boca abierta despierto y me duele la garganta, pero tomo agua y se me quita, ¿es por el cambio de temperatura? ¡Justamente es una de las causas! La faringe se “reseca” y al humectarla se repara y no pasa nada, pero, si en tu cuarto hay un virus o una bacteria, aprovecharán para meterse en esa garganta seca y causar una enfermedad, es decir, garganta seca es igual a mayor probabilidad de enfermarse. Por otro lado, el calor seca las plantas, el aire lanza el polvo y el polen, los cuales entran a la casa y además la humedad aumenta en las noches. Todo esto en conjunto hace que las alergias, en esta época del año, así como en invierno, aumenten, dándonos muchos más casos de rinitis y asma.

Entonces, ¿el frío y los cambios de temperatura no enferman? ¡No! Son los patógenos los causantes, los mismos que se aprovechan de la sequedad de tu garganta. Mantener una habitación limpia, evitar lugares concurridos, seguir usando el cubrebocas y el consumo constante de agua, pueden ser factores protectores de enfermedades respiratorias, así como el consumo de vitamina C.