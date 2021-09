Han pasado 211 años desde que Miguel Hidalgo dio el grito de independencia en Dolores, la madrugada del 15 de septiembre, desde entonces los gobernantes han cambiado las arengas y vítores originales para exaltar a los héroes“que nos dieron patria y libertad” y a la soberanía nacional, para finalizar con vivas a México.

Leo que el primer registro conocido de esta celebración fue el 16 de septiembre de 1812 y lo hizo Ignacio López Rayón en Huichapan (ahora Hidalgo) con una descarga de artillería, según escribió en su diario de operaciones militares. Al año siguiente, José María Morelos y Pavón incluyó en sus Sentimientos de la Nación una solicitud para conmemorar este movimiento como un homenaje a sus iniciadores. En 1825, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, designó el 16 de septiembre para celebrar nuestra independencia (consumada en 1827). Al paso de los años el pueblo comenzó a hacerlo desde la noche anterior y finalmente esta tradición se oficializó en 1896 por decreto del presidente Porfirio Díaz y se quedó la costumbre de dar el “Grito” la noche del 15 de septiembre.

Decíamos que cada mandatario ha pretendido dejar su impronta en las arengas de este grito de libertad, incorporando héroes ajenos al movimiento (Juárez, entre ellos) o poco conocidos, lemas de gobierno, postulados que llaman a la paz y la concordia o hasta deseos de “fraternidad universal” -se descarta que AMLO sea masón-, como escuchamos repetir al Presidente la noche del miércoles pasado ante un Zócalo vacío que, sin embargo, no deslució en este acto que sigue erizando la piel y aflora el sentimiento por nuestra patria.

Quien dio la nota “de ocho” fue la polémica cónsul de México en Estambul, Turquía, quien incluyó un ¡viva López Obrador! en su arenga. Los medios registran que una mujer le reclamó “eso no se hace”, confrontó a Isabel Arvide y le dijo: “Respeto al presidente (…) el señor López Obrador es mi presidente y quiero que termine bien su sexenio, que corrija, que gobierne, pero él no va junto con los héroes de independencia”. La respuesta de la periodista convertida en diplomática fue por Twitter: “Hay quienes deciden vivir en la tibieza, navegando entre conveniencias. Yo decidí vivir la mía entre convicciones y definiciones. Así he vivido cada día, de cara a todoslos espejos”. No creemos que la lealtad que AMLO exija a los suyos incluir loas y lisonjas, que ha dicho le incomodan, aunque así se conducen muchos funcionarios favorecidos con algún puesto en el Gobierno.

Otras funcionarias que alteraron el protocolo para quedar bien con sus jefes fueron la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien lanzó “vivas” para la Cuarta Transformación, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el Presidente de la República. Y en Campeche, la recién estrenada gobernadora Layda Sansores exclamó entre sus arengas “¡Qué viva la Cuarta Transformación”.

Ser designado para un cargo o comisión, y más cuando se representa al país y a los mexicanos en otras latitudes, debe corresponderse con un buen desempeño, no con sumisión ni genuflexiones a quien otorgó esa gracia (salvo que no se tenga otra cosa que aportar para cumplir la encomienda), y peor si se convierten en corifeos de un Gobierno ávido de ovaciones y reconocimiento, y si no es así, no vemos el objetivo de las alabanzas al Presidente, que agravian a quien las hace y las recibe.

Anexo “1”

Y el desfile…

Sin menospreciar los que se realizan en otras ciudades, el desfile del 16 de septiembre en la Ciudad de México es todo un espectáculo, como se comprobó una vez más ayer. Después de meses de prácticas extenuantes, días antes, los altos mandos del Ejército y la Armada pasan revista a las tropas y dan el visto bueno al comandante de la columna. La noche del 15 al 16 de septiembre, en los cuarteles, buques y dependencias casi nadie duerme. De hecho, el personal permanece acuartelado y se levanta muy de madrugada para asearse, tomar rápidoun ligero desayuno y arreglar uniformes, fornituras, botas, espadas, vehículos, armamento y demás implementos con que va a desfilar.

Luego viene el "plantón" de varias horas en calles aledañas al primer cuadro de la capital. Pero nadie se queja, todos están expectantes hasta que elcorneta de órdenes toca "atención" e inicia la marcha sobre 20 de Noviembre y luego pasa frente al Palacio Nacional para saludar al Presidente ante el balcón principal, esto ante una monumental banda de guerra que marca el paso de los contingentes; en ese instante la voz de los narradores y los aplausos de la gente hacen que por momentos se pierda la noción del tiempo; al menos así lo vivimos en el lejano 1977.

Es una experiencia única e inolvidable, independientemente del partido que gobierne, como ocurrió este año en que se agregaron algunos aspectos novedosos. Lo más importantes es el reconocimiento a las mujeres yhombres que integran el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada que constituyen la Gran Fuerza de México.