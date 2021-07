Los nuevos parámetros… del éxito

Siempre se ha asociado el éxito personal y profesional a los parámetros económicos y de posición laboral. Pero lo que es una realidad es que, a través del tiempo, nos empezamos a dar cuenta que habiendo gente cumpliendo estos dos elementos, no era completamente feliz, e incluso, algunos no consideraban ser exitosos, sino solo bien pagados y con buenos puestos. Luego entonces, ¿cómo debería ser medido el éxito de una persona en término general? Pues la conclusión es muy sencilla, cada quien logra el éxito dependiendo de lo que el considere sea exitoso en su vida. Pero te aclaro que seguro podrían estar el dinero y la posición laboral, pero resulta que no son las únicas.

Aquí 5 parámetros que nos pueden ayudar a medir el éxito, además del sueldo y la posición laboral:

1. Que estés haciendo lo que te apasiona: Este es el primordial de todos. No puedes tener éxito o ser exitoso, si no estás haciendo lo que te gusta o lo que soñaste o lo que más deseabas hacer en tu vida y con tu vida. Difícilmente logres ser una persona plena, realizada y feliz, si no estás haciendo aquello que siempre quisiste hacer y ser.

2. Tu tiempo libre: La cantidad y calidad de tiempo libre que tengas es otro parámetro. Llámele tiempo a libre al tiempo que le dedicas a tus actividades personales como clases o entrenamientos, al tiempo que pases conviviendo con familia, amigos o pareja, al tiempo que haces actividades de entretenimiento. Todas suman para considerar este rubro como importante.

3. Lo bueno que eres en lo que haces: Si en lo que haces eres el mejor o por lo menos eres muy bueno en eso, es garantía de éxito seguro. Cuando estás haciendo lo que te apasiona, normalmente sucede que te conviertas en una persona especialista en dicho tema, pues además de las cuestiones naturales de gusto, te vas a enfrascar en leer, estudiar y aprender cada vez más sobre dicho tema.

4. Tu salud: Aquí hablaremos tanto de la salud mental como de la física. Estar bien en ambos es parte de estar sano y poder estar en sana convivencia con todos y todas. Y recalco que la salud física no es aquella que se denomina “fit”, esto no tiene que ver con flaco o gordo, con alto o bajo, tiene que ver con niveles de colesterol y articulaciones y cosas que nos permitan estar sanos y en movimiento total.

5. Tu grado de felicidad: Tu felicidad es medida simplemente por la cantidad y calidad de tus risas y sonrisas, y en ocasiones, de algunas lágrimas. Este es el clímax del éxito.