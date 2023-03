Los retos de la mujer actual

Una batalla que tienen las mujeres, un tema pendiente sin importar de dónde vengan, es la necesidad y garantía del estado de derecho, pues es necesario que se apliquen las leyes y sanciones, manifestó la representante de “Conciencia y Derechos Humanos”, Alejandra Yáñez Rubio.

La emisión de ayer viernes del espacio radiofónico “Salvemos una Vida”, conducido por Esperanza Nieto, inició como cada semana a las 11:00 horas y se transmitió a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE. Tuvo como invitada la abogada Yáñez Rubio, quien abordó el tema “Retos de la mujer en la actualidad”.

La invitada especial habló de la gran importancia de “desarrollar un pensamiento crítico para poder ponernos a salvo y es importante conocer los retos que tenemos todas las mujeres de forma comunitaria e individual para defender nuestros espacios”.

Precisó que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en redes sociales se lanzó una campaña “Hablamos por nosotras”, porque en caso de la lucha de las mujeres se da que ciertos grupos o colectivos hablan por todas, cuando cada una tiene su agenda, ideología e intereses particulares.

“Cuando se toca el tema de la mujer definitivamente ha habido avances, pero tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad de cosas que no deberían suceder y que continúan ocurriendo. Pareciera que la búsqueda de espacios legítimos para las mujeres se está desdibujando, por lo que en esta fecha (8 de marzo) se lanzó esta campaña”, indicó.

Señaló que en los distintos grupos de mujeres llegaron varias necesidades, “¿qué le quieres decir a tu Gobierno y a la sociedad que otros grupos no han hecho? Entre las peticiones está garantizar el derecho a la vida en todas nuestras etapas de desarrollo, las mujeres quieren que se garantice la vida desde el vientre hasta la muerte natural”.

Otros temas como servicios de salud, acceso a servicios de salud digna, sin importar de qué clase social sean, que existan programas de prevención de las principales enfermedades. “Las autoridades hablan del derecho a la salud y regalan condones, pastillas y promueven abortos, se gastan los impuestos en estas cosas, pero no hay medicamentos para la diabetes, para el cáncer; son muchas cosas que se están descuidando y no se les dan a las mujeres”, indicó la invitada especial.

“Un alto a los feminicidios, que a raíz de decisiones mal tomadas de las autoridades, falta de educación y pérdida de valores, este problema va al alza, no disminuye. El respeto a nuestra dignidad como personas, que se nos trate como eso; en redes sociales y grupos de WhatsApp me he topado con gente que tiene pornografía y se le hace chistoso poner imágenes comprometedoras de mujeres. Una persona me decía que es violencia y no había querido verlo así”, expuso.

Manifestó que no se considera feminista, sino promujer, porque no quiere ser una persona que vea violencia en todas partes, no se quiere asumir como una víctima, sino como una sobreviviente, una resiliente, alguien que propone cosas.

“Además, las que respondieron las encuesta dijeron que es importante garantizar la seguridad de las mujeres en todos los espacios, un estado de derecho sin importar si eres feminista, liberal, etc. ¿Cuántas veces se comete un delito y no hay persecución del mismo ni sentencia?”.

“En la entidad no hay una perspectiva de familia, en estos temas donde hay niños involucrados no los hay. Por encima de la perspectiva de género debe haber una de infancia, porque en México se requiere que en primer lugar exista una perspectiva de familia, infancia y de mujeres, la palabra género nos ha estado jugando en contra”, indicó.

Resaltó que cuando en las redes sociales levantaron la encuesta acerca de las necesidades de la mujer, indicaron que se requiere contar con información veraz, científica y completa en los planes educativos, porque cada vez la que se encuentra en los libros de texto en los colegios es más incompleta y no permite adquirir estas herramientas para tomar decisiones.

“Esto es algo muy importante, porque si no educamos bien a nuestras niñas y niños, ¿cómo pretendemos que de jóvenes y adultos tomen decisiones para salvaguardar su vida, su integridad? La juventud está tomando decisiones muy erráticas”, expuso.

Acceso a la información

Esperanza Nieto dijo que esto se debe a que las generaciones actuales han tenido poca información y que la que reciben no es buena o veraz muchas veces, por lo que hay un círculo que le llama la atención, son los encargados de la educación, de cómo impartirla, porque en algún punto dejarán de ser los adultos y serán los ancianos y, por ende, esos niños y jóvenes que no han sido educados serán los encargados de velar por ellos, de atenderlos.

“Cómo van a llevar ellos el mundo que nos rodea, el país, la ciudad y su familia cuando tienen un sinfín de carencias de información, de educación. Y los ancianos ya no podrán hacer nada, porque no educan, ¿qué se necesita para que les llegue una buena formación humana a nuestros niños y jóvenes, que llevarán las riendas de la vida pública, laboral del mundo?”, advirtió.

Alejandra Yáñez Rubio ofreció un consejo a las mujeres, y es que si van a leer algo liberal, que sea de fuentes serias y, al mismo tiempo, otro medio que no sea de izquierda o derecha, que lean ambas posturas para poder llegar a una opinión personal.

En la emisión de ayer, Esperanza Nieto recordó a la sociedad yucateca que “Salvemos una Vida” tiene disponibles los teléfonos 9999 45-37-77 y el 075, los cuales funcionan 24 horas los 365 días del año.