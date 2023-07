La herramienta más importante de un periodista es tener toda la información documentada, es decir, “tener los pelos de la burra en la mano”, afirmó la periodista Lourdes Mendoza Peñaloza al hablar sobre la libertad de expresión en una democracia, y respecto de la importancia de que la sociedad sea corresponsable sobre lo que está sucediendo en México.

Lourdes Mendoza participó el pasado viernes en el Segundo Congreso Internacional de la Colectiva 50+1, que se llevó a cabo en Mérida, que abordó la agenda de género y la importancia de las mujeres en la economía, la política, su forma de gobierno y sus derechos políticos.

En entrevista con la conductora de +Novedades Yucatán, Mariana Pacheco, que se transmitirá a partir de este martes, la periodista Lourdes Mendoza, autora del libro “Con la Frente en Alto. Testimonio contra la Impunidad”, narró su trayectoria de más de 20 años en los medios de comunicación, el resultado de sus investigaciones, hasta las dos denuncias penales que interpuso en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, por los delitos de daño moral y falsedad en declaraciones, respecto de las cuales ha presentado las pruebas para demostrar su inocencia.

¿Cómo comienza tu carrera en los medios de comunicación?

Increíblemente yo no quería trabajar, yo quería ser ama de casa, tener muchos hijos y estar en la cocina, pero como dicen: uno piensa y la vida dispone por nosotros. Finalmente, empecé a trabajar en el medio financiero, ahí son mis orígenes, trabajé en casa de bolsa, tomé todos los cursos para poder ser promotora en las casas de bolsa y, de ahí, poco a poco fui saltando, hasta que de repente me invitaron a Televisa en 1997 para un proyecto que se denominaba Conexión Financiera.

Era un experimento entre México, Argentina, España y otro país, y ahí empecé en este mundo de las noticias, las finanzas, la economía, pero muy feliz. Lourdes Mendoza recordó que fue la primera mujer en reportear desde el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores en 1997, coincidiendo con la crisis del mercado asiático, y al respecto citó un refrán del medio periodístico: “No hay periodista que no tenga suerte, si no tienes suerte, no eres periodista”.

¿Qué siguió después?

Recibí una invitación del periódico Reforma para los negocios deportivos, y un día me habló el director general y me dijo ‘ya no quiero que hagas esto, quiero que hagas una columna de sociales’.

Yo le respondí ¿Pero cómo? Si yo vengo de precio valor en libros, yo sé el mundo financiero, no sociales; me pidieron mostrar qué pasaba en la socialité del país, que si veía a un empresario comiendo con un político, pues se informara sobre qué están haciendo y por qué están juntos. Durante un año y medio esa fue mi peor época de trabajo, porque no sabía cómo escribirla, no sabía cómo hacerle, hoy dame un nombre y ya puedo hacer una publicación espectacular (risas).

¿Cómo aprendí eso? Le hablé a la viuda del Duque de Otranto, que tiene un libro que se llama ‘Las 300 familias y algo más’, que son las familias de abolengo del país, me aprendí quién era quién y demás. También le hablé a la viuda de Agustín Barrios Gómez, quien escribió la columna ‘Ensalada Popoff’ y las leí todas, y también leí revistas sociales de 1950 y 1970, y así es como me fui curtiendo para empezar a escribir de sociales y creo que es lo mejor que me pasado porque te vuelves experta en observar.

¿Cuál es la fórmula detrás de tu escritura?

El secreto, no nada más mío, sino de cualquier periodista, es siempre tener toda la información documentada, y como dirían las abuelitas: “tener los pelos de la burra en la mano”. Eso yo creo es uno de los grandes secretos del periodismo, así como jamás, pase lo que pase, decir quién fue tu fuente, eso nunca lo puedes hacer, y entender que en periodismo hoy en día que la gente cree que traes un celular y eso es hacer periodismo, eso no es periodismo.

El periodismo es 24 horas, los 7 días de la semana, uno de los mejores oficios, pero también es muy matado, y también, hoy en día, te matan por ser periodista. Lourdes Mendoza, actualmente colaboradora de medios de comunicación como El Financiero, ADN 40, Expansión Política, Eje Central y con Pascal Beltrán del Río, afirma que “si no tenemos una prensa libre no tenemos democracia. Sólo en las democracias existen los periodistas libres y la prensa libre. Si no existe eso ¿dónde creen que vamos a terminar viviendo?”.

Háblanos de la fotografía que le tomaste al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en el restaurante Hunan en la Ciudad de México…

El 19 de agosto de 2020 yo estaba en la tarde cambiándome de casa y de repente me empezaron a llegar muchos mensajes a mi celular y se acababa de filtrar la denuncia de Emilio Lozoya en la que aparecíamos como una banda de delincuentes, donde éramos 17 personas, de los cuales 16 eran hombres y yo era la única mujer y periodista, todos acusados por miles de millones de pesos y yo por una bolsa, todos éramos una bola de corruptos y en todos los medios, a lo largo y ancho del país, nos trataron como si fuéramos corruptos y delincuentes por los dichos de Emilio Lozoya.

Entonces, cuando pasa eso, yo me quedo helada, inmediatamente salgo a redes a decir que esto es mentira, me está difamando, lo voy a demandar y no voy a parar hasta las últimas consecuencias y creo que lo he cumplido a cabalidad.

Haz presentado denuncias en la materia…

Lo hice por la vía judicial, me tardé muchísimo tiempo, y antes de poder tener la primera sentencia a mi favor, uno de mis amigos, Javier Lozano, quien había sido secretario del Trabajo durante el sexenio del ex presidente Calderón, me habló por teléfono y me dijo: querida, esto está pasando en tiempo real, entonces veo la primera foto (de Emilio Lozoya comiendo en el restaurante Hunan) y me quedo helada y me pregunto ¿cómo? Entonces subí un tuit en el que expuse que era evidente que Emilio Lozoya tenía un pacto de impunidad, y en eso agarré el coche, estaba a ocho minutos del restaurante, y me iba a encontrar con mi victimario, toda mi vida había cambiado: me corrieron de W Radio por sus dichos.

Estaba en casa de una de mis comadres, no le dije a nadie a dónde fui, iba corriendo, entré al restaurante, no había nadie en recepción, la señorita me conoce perfecto, llegué a la terraza y puse la cámara, él estaba de espaldas, le tomé cuatro fotografías, y yo nada más le dije: “no estás arraigado, traes brazalete”. Él se voltea y le dice al mesero: “camarero”, y salí.

Recordó que el 3 de noviembre de 2021 cumplió 50 años y planeaba ir a Nueva York con su hija de vacaciones, fecha que coincidió con la determinación de la Fiscalía General de la República al pedir prisión para Emilio Lozoya, después de ver las citadas fotografías.

Háblanos de la segunda querella…

La presenté el año pasado porque el 3 de enero de 2022 la Fiscalía lo acusó, sólo a él y a su familia de ser los únicos beneficiarios del dinero de Odebrecht, entonces lo que él hizo con esa denuncia fue falsedad en declaraciones, ese es tema penal de seis a ocho años el castigo, ahí vamos, lento, pero ahí vamos.

Hay un antes y un después en tu vida tras este caso ¿Cómo influyeron en tu trabajo estas vivencias?

Creo que en la forma de escribir, es una particularidad que tengo de hacerlo muy fluido, y que no tiene que ver con lo duro o no de la información, simplemente te lo hago más fácil, pero todo está documentado y todo tiene fotos. Yo creo que lo que buscaban a la hora de meterme en esa denuncia es que querían quitarme mi credibilidad, porque yo había estado constantemente sacando la información de Emilio Lozoya, demostrando que era el ícono de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta el día de hoy no ha presentado una sala prueba de todos sus dichos, por eso sigue en la cárcel.

¿Cuál es tu consejo para las mujeres y hombres que están iniciando en el periodismo?

El periodismo es el mejor de los oficios, pero es 24/ 7, esto no es un juego, el periodista se tiene que respetarse a sí mismo de la misma manera que respeta la noticia, y tienes que tener muy en claro que cuando tú sacas una noticia y cuando alguien gana, alguien pierde. Entonces lo que tienes que hacer es honrar tu chamba, que es documentar absolutamente todo lo que estás diciendo y con eso se acaba el miedo.

Nota impresa:

