Yucatán: Lupita Quinta se aferra a sueño olímpico

MÉRIDA, Yucatán.- Luego de estar entrenando durante seis meses en Sonora, la karateca Guadalupe Quintal Catzín retornó a Mérida, donde continuará con su preparación, acompañada de manera virtual del multicampeón Junior Lefevre (de Bélgica), en la llamada “burbuja” que se implementó en el Multigimnasio “Socorro Cerón Herrera” del Complejo Deportivo Kukulcán.

A pesar de las circunstancias por los problemas de salud, Quintal Catzín no dejó de entrenar, esto con la intención de mantenerse en forma para disputar en marzo el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Dijo que para febrero iniciará con la serie mundial. La primera parada la hará en Portugal en la nombrada Premier League, seguido de Azerbaiyán en marzo y en abril, Marruecos. Posteriormente llegará el clasificatorio en junio en Paris, sede del certamen más importante y que le daría el pase a Juegos Olímpicos.

Entrenamiento en Sonora

“Cuando inició la pandemia pensé que esto pasaría rápido, pero no fue así, por lo que tuve que improvisar, me di cuenta que entrenar en mi cuarto, junto a mi cama, no era lo mismo que en un gimnasio y mi cuerpo comenzó a sentir esa falta de entrenamiento, es por eso que viajé a Sonora", señaló la artemarcialista.

En la entidad sonorense, la karateca de 25 años de edad, estuvo trabajando con los entrenadores de las selecciones nacionales, ayudándole a mejorar en lo físico.

“Me siento en condiciones óptimas, hemos trabajado en lo físico y táctico, regreso a seguir entrenando para llegar lo mejor preparada”, describió.

De lo que depara el camino para llegar a su máxima meta, externó: “es una realidad, no sabemos qué pudiera pasar. Sin embargo, hasta ahorita está el calendario, la Federación Mundial de Karate (do) ya sacó el calendario deportivo y mientras eso esté, hay la esperanza”.

Esperanza que espera concretar, pues la yucateca sabe que esta será posiblemente, la única oportunidad de llegar a unos Juegos Olímpicos, como lo relata.