Mamá salva vida a su hija en Mérida mediante trasplante de riñón.

Fernanda requería urgentemente de un riñón para poder seguir viviendo, y lo consiguió gracias a la persona que le dio la vida, su propia madre. Sin embargo, también requería de un equipo de especialistas para que el trasplante tuviera éxito, ya que era una operación era complicada.

Para buena suerte de la chica de 15 años, todo ha salido de forma favorable, según dio a conocer el IMSS Yucatán mediante un boletín.

Ella padecía insuficiencia renal crónica y una condición hereditaria que generaba una mayor predisposición a desarrollar coágulos, llamada “trombofilia”, lo que hacía que el problema fuera complicado de resolver.

El riñón fue donado por su madre

La señora Ana Gabriela, quien fue la que le dio el rilón a Fernanda, externó: “el amor de madre, el amor a un ser querido todo lo puede, yo ya me había cansado de estar buscando un órgano en otras personas, y yo dije, no, lo que tengo que hacer es darle ese riñón a mi hija. Si hoy te toca a ti dar un riñón, hazlo, algo bueno tenemos que hacer en la vida, por algo debemos decir que algo bueno hice, por algo estoy aquí”.

“Hoy voy a fomentar la donación. Ahora sí que tengo la mejor cicatriz que pude tener, la que me hace sentir bien, me siento muy segura, muy cobijada, el servicio que me han brindado es un servicio muy bueno, el que le están dando a mi hija es muy bueno, es excelente”, agregó.

Doña Ana Gabriela fue compatible y se encontraba en buen estado de salud para realizar la donación de dicho órgano, lo que hizo posible que los especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) llevaran a cabo los protocolos y el seguimiento correspondiente para realizar con excelentes resultados el trasplante renal.

Asimismo, Fernanda se siente muy contenta de haber recibido este acto de amor: “antes que nada quiero agradecer a todos los médicos del IMSS, enfermeros, intendentes y camilleros por el apoyo que me dieron y me brindaron en mi estancia y mi trasplante, y más que nada, agradecer también a mi mamá que ella me donó, y pues muchas gracias, quedo muy agradecida”.

Proceso médico

El jefe de departamento de la Unidad de Trasplantes en dicha unidad, doctor Jorge Martínez Ulloa, explicó que el trasplante renal de donante vivo relacionado a Fernanda se realizó el pasado jueves 31 de marzo del 2022.

Este hecho es considerado un caso de éxito porque la paciente estuvo en sesiones de hemodiálisis, sin embargo, presentaba complicaciones en su estado de salud que no le permitían continuar con este tipo tratamiento.

“Estamos muy contentos aquí en la Unidad Médica de Alta Especialidad por dos trasplantes pediátricos que hemos tenido recientemente; el segundo es un caso un poquito más complicado. Es una niña de 15 años que ya no tenía ningún acceso para diálisis, además de que la niña contaba con un problema que la hacía más propensa hacer coágulos en la sangre; por lo cual, la niña tenía que estar anticoagulada”, detalló el especialista.

“El trasplante fue relativamente complejo, donde se tuvo que hacer la unión del riñón directamente a grandes vasos del cuerpo, que es la cava y la aorta, y si bien el trasplante es muy bondadoso y beneficioso para muchos pacientes, pues en la población pediátrica es todavía más bonito verlo”, indicó el doctor Martínez Ulloa.

Por su parte el director de la UMAE en Mérida, doctor Roberto Abraham Betancourt Ortiz, externó su reconocimiento por el trabajo y esfuerzo que realiza todo el equipo de este hospital, sobre todo quienes hacen posible este tipo de trasplantes, ya que brindan a muchos pacientes una nueva oportunidad de vida.

Hasta el momento esta UMAE ha realizado 11 trasplantes renales, los cuales se efectuaron bajo estrictos protocolos de seguridad.

Actualmente Fernanda y su madre se recuperan satisfactoriamente en su hogar, tras ser dadas de alta por su favorable evolución.

¿Cómo convertirse en donador de órganos?

Es importante destacar que todos los procedimientos de donación y trasplantes se llevan a cabo con estricto apego a los protocolos de bioseguridad para disminuir el riesgo de infecciones, entre ellas el SARS-CoV-2 y recordar que para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página electrónica del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/.