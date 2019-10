Aborto: punto medio

Hace unos meses, cuando se ponía de moda el tema del “matrimonio igualitario” realicé una serie de artículos en donde exponía la necesidad social en encontrar un punto medio, un balance que nos permita alcanzar la paz rompiendo con los radicalismos que únicamente generan discordia. En esta ocasión, regreso con dolor a hablarles del punto medio, digo que duele ya que me encuentro completamente en contra de la historia a platicar, pero mi argumento no cambia al momento de buscar la paz y felicidad de todos.

Estoy convencido de que la vida es la magia más grande de todas, de ahí el nombre de esta columna, es el primer derecho humano universal, la razón por la cual podemos hoy comunicarnos, la causa de existir. Hablemos entonces de quienes desean restar vida, de quienes piensan que están a favor de la libertad mientras la confunden con libertinaje y, en especial, de quienes están irrumpiendo en la paz; hablemos del aborto y la poca necesidad que tenemos de discutirlo, en especial los yucatecos que tenemos unas leyes muy completas en cuanto a su despenalización.

Me he vuelto médico para salvar vidas incluso desde antes de que nazcan y estar contra esta vida sería ir contra mi carrera, mi vocación, mis valores y mi humanidad. Luchar por tus ideales es importante, exponer el amor que le tienes a la vida también, al igual que comprender que cada vida es un mundo y tenemos que aceptar que algunos toman decisiones que no debemos juzgar y es por ello que acepto tratar el punto medio, en donde todos estemos cómodos y sin caprichos por imponer nuestro pensamiento por más correcto que nos parezca.

En Yucatán ya está despenalizado el aborto por 6 diferentes razones, mismas que muchos “proaborto” pelean para que existan, lo cual evidencia una ignorancia de la ley. Para refrescar memorias, les recuerdo que el Estado contempla la posibilidad de aborto sin pena en caso de violación, accidente, imprudencia, tener 3 hijos o más y pobreza, malformaciones genéticas y causas que perjudiquen la salud de la madre. Seguir luchando a favor del aborto, teniendo estas causas permisibles, puede considerarse como capricho. A lo que voy, nos encontramos en un punto medio donde los principales argumentos proaborto están ya permitidos tanto en lo ético como en lo legal.

Quienes son radicales “provida”, el punto medio lo hallarán en la permisibilidad de las leyes ya existentes; al final de cuentas es un ganar ganar, un empate entre radicales, por tanto, en lugar de discutir por el aborto, mejor busquemos que las autoridades cumplan las leyes existentes, que a la embarazada se le apoye. Aunque, si quieres evitar un embarazo, existen miles de métodos completamente seguros, algunos con margen de fallo de 0.1%, pero, sin duda, lo más seguro para no embarazarse será evitar tener relaciones sexuales, pues el embarazo es claramente una consecuencia directa de eso; antes de pedir el aborto aprendamos cómo evitarlo y divulguemos lo legal, ahí también hallaremos paz.