Maní y Sisal, Pueblos Mágicos que se ponen en el mapa nacional e internacional

MÉRIDA, Yucatán.- El municipio de Maní y el puerto de Sisal, en Hunucmá, recibieron este viernes el nombramiento de Pueblos Mágicos en un acto encabezado por el gobernador Mauricio Vila Dosal y el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno Federal, Miguel Torruco Marqués, hecho que traerá importantes beneficios a dichas comunidades y su gente, ya que con ello se sitúan en el mapa nacional e internacional como un lugar atractivo para la llegada de cada vez más visitantes que generen mayor derrama económica en Yucatán.

En el Centro Internacional de Congresos (CIC), Torruco Marqués entregó al Gobernador, los alcaldes de Hunucmá, José Alberto Padrón Romero, y de Maní, Aarón de Jesús Interián Bojórquez, y los presidentes de los Comités Pueblo Mágico, estos nombramientos que son resultado de las gestiones de Vila Dosal ante la Federación para que estas demarcaciones sean consideradas en el programa federal.

En ese marco, el titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, afirmó que se encuentra seguro que la administración de Vila Dosal marcará un antes y un después en el Estado en materia turística, por lo que, señaló, en menos de tres años se estarán viendo los resultados del gran trabajo realizado.

Una nueva ventana de oportunidades

Sobre los nuevos nombramientos, Torruco Marqués aseveró que abren una nueva ventana de oportunidades para que el pueblo yucateco salga adelante de esta crisis.

Al dirigir su mensaje, Vila Dosal agradeció el apoyo y las gestiones de Torruco Marqués para que estas comunidades yucatecas tengan este importante reconocimiento y detonen sus capacidades turísticas.

“Esta es una gran oportunidad que hoy podamos agregar dos nuevos Pueblos Mágicos, hace que Yucatán tenga más diversidad, ofertando más servicios y productos para los turistas para que lleguen más personas, aumentando la pernocta y, con ello, el consumo en el Estado”, señaló el Gobernador.

De frente al año más difícil en la historia de Yucatán por la pandemia, así como las tres tormentas, dos huracanes y la época de lluvia más fuerte que se ha tenido en el Estado, Vila Dosal indicó que esta buena noticia es un aliciente para continuar trabajando para retomar el gran impulso turístico que tenía la entidad antes de la emergencia sanitaria y, poco a poco, ir recuperando esta ventaja.

Reactivación turística

Ante esto, el Gobernador señaló la importancia de continuar siguiendo las disposiciones de salud para continuar avanzando en la reactivación turística. En ese sentido, destacó la labor que ha realizado la Sefotur para que los protocolos de este sector cumplan con los más altos estándares internacionales, garantizando a los turistas no solo lugares bellos para conocer, sino también prácticas que cuiden su salud.

Acompañado de los alcaldes de Izamal, Fermín Sosa Lugo, y de Valladolid, Enrique Ayora Sosa, Vila Dosal indicó que la buena noticia es que las cosas que se venían haciendo antes de la pandemia en materia turística, a pesar de que se paralizaron muchas cosas, se mantienen, como los nuevos productos que iban a ser inaugurados para la 45 edición del Tianguis Turístico Mérida, importante evento que debido al coronavirus se pospuso para septiembre de 2021.

“El Tianguis Turístico de Mérida no solo permitirá mostrar la mejor cara de Yucatán, sino que serán los prestadores turísticos los que vendrán a escuchar del Estado, sentir y palpar la calidad de la gente y los atractivos culturales y naturales”, aseveró el Gobernador.

Al referirse al proyecto del tren maya, Vila Dosal refrendó el apoyo del Gobierno del Estado y los yucatecos a esta obra que vendrá a detonar la competitividad de Yucatán y toda la región sureste.

Por último, el Gobernador realizó un nuevo llamado a no bajar la guardia en el combate al coronavirus ante la época decembrina y entender que esta será una Navidad en medio de una pandemia, por lo que pidió no asistir a fiestas, reuniones, ni posadas, para evitar echar atrás los avances que se tienen en la reapertura económica y tener que cerrar los negocios no esenciales, afectando el turismo y todas las actividades económicas.