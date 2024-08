Mantiene TEEY resoluciones sobre diputados pluris

Sigue sin moverse la lista de diputados pluris locales de Yucatán, los dos magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), resolvieron que la lista que emitió el 9 de junio pasado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, es válida; sin embargo, se espera que algunos de los inconformes recurran a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Xalapa, Veracruz.

Ayer por la tarde, el Tribunal resolvió tres Recursos de Inconformidad (RIN), tres Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía (JDC) y un Recurso de Apelación (RA), en contra de los resultados de la elección de la diputación del distrito 10 con cabecera de Kanasín y en contra de la asignación de las diputaciones plurinominales locales sobre la elección del distrito 10 promovido por el PAN, contra los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de esa diputación local, argumentando diversos agravios, como la violación de la cadena de custodia.

El magistrado Fernando Bolio Vales, encargado del proyecto de sentencia, señaló que eran inoperantes las irregularidades planteadas, como el hallazgo de boletas que no tenían huellas de doblado, por lo que se presumía que fueron introducidas indebidamente en las urnas.

Esto, porque no se estableció un argumento directo relacionado con los resultados de la votación, ya sea por casilla o en su totalidad, mucho menos se pormenorizó las secciones cuyos paquetes electorales contenían esas boletas sin doblez, y dado que el TEEY no está vinculado a emprender una revisión de la totalidad de las casillas y que el PAN no evidenció ni mostró de manera razonable las posibles irregularidades, confirmaron los resultados de la elección de esa diputación a favor del candidato de Morena.

En tanto, en la asignación de las diputaciones plurinominales, promovidos por los partidos PAN, PRI y Nueva Alianza Yucatán; así como por el candidato de MC en el distrito 12 de Umán, Leonel Alberto Can Euán, y las candidatas panistas Ana Cristina Polanco Bautista e Itzel Falla Uribe; la magistrada presidenta, Lissette Guadalupe Cetz Canché, señaló que no proceden.

Leonel Can, presentó fuera del plazo concedido por la Ley electoral su recurso, y el Iepac sí plasmó los fundamentos legales y consideraciones normativas aplicables a la asignación de esas diputaciones, tampoco se vulneraron sus derechos porque no fue registrado como candidato de origen maya, ni siquiera procedió su queja sobre el criterio de paridad, así que se queda su compañera de partido Larissa Acosta.

Tampoco procedieron las de los panistas, por lo cual el TEEY determinó que la asignación de diputaciones plurinominales, queda: 6 para el PAN; 2 para el PRI; 2 para el PVEM; 2 para el PT; y 2 para MC, como había emitido el Iepac en junio pasado.