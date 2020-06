Manuel Rodríguez, con un futuro incierto

MÉRIDA, Yucatán.- El anuncio de que no habrá temporada de Ligas Menores ha generado cierta incertidumbre en el lanzador yucateco Manuel Rodríguez, quien pese a que se encuentra en el roster de 40 jugadores de los Cachorros de Chicago, aún no sabe lo que pasará con él, ya que la organización lo había enviado a la sucursal de Doble A.

Rodríguez, de 23 años de edad, sufrió una lesión en el hombro de la cual ya se está recuperando, cuando disputaba la pretemporada con el equipo de Chicago, fue por eso que decidieron mandarlo a las menores, aunque mantiene las esperanzas de subir a Las Mayores.

“Aún no me han avisado sobre mis entrenamientos, ahora que no habrá temporada en Doble A creo que solo estaré entrenando en Arizona. Ya estoy mejor de la lesión, para mí sería estupendo que me den la oportunidad con los Cachorros”, comentó el serpentinero derecho durante su participación en las charlas deportivas del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).

“Manny”, como es apodado en los Estados Unidos, señaló que para llegar a las Grandes Ligas es importante estar preparado física y mentalmente, situación que en un principio le causó problemas.

“Cuando llegué al equipo sufrí para adaptarme, principalmente por el idioma, además me di cuenta que necesitaba esforzarme más porque es una temporada larga. Al principio lanzaba de 94 a 95 millas, pero el cansancio me alcanzó y terminé tirando 90”, indicó el umanense.

De igual manera platicó que sintió desesperación porque comenzó jugando en Clase A corta , nivel inferior a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), donde ganó el premio de novato de año 2015.

“Fue complicado, creí que fue un retroceso en jugar en un nivel más bajo, pero luego me comentaron que me mandaron a esa sucursal para que vaya agarrando experiencia, ya que aún era muy joven”, acotó.