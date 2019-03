Nalleli Calderón/Mérida

A pocos días de su conferencia “Cómo lograr la vida que quieres”, Martha Debayle, una de las mujeres más influyentes en México y América Latina, se mostró emocionada de llegar por primera vez a Mérida y convivir con sus seguidores yucatecos, el próximo jueves 28 de marzo en un espacio de convivencia exclusiva que trae Novedades Yucatán.

En entrevista telefónica para radio y prensa de Grupo SIPSE, la reconocida locutora y periodista platicó que ha preparado un espacio de convivencia durante el cual compartirá en el auditorio de Plaza La Isla algunos de sus más grandes logros y éxitos en el mundo del emprendimiento y los negocios, así como aquellas decisiones que le han abierto puertas para ser la mujer que hoy día es considerada como una de las más poderosas del país.

A pesar de que hace algunos años trabajó en una campaña de promoción de Mérida a nivel nacional, confesó no conocer la ciudad, sin embargo, está ávida de hacerlo y convivir con sus fans para compartir sus experiencias.

“Les quiero decir a todos mis adorados yucatecos que me da muchísima ilusión ir a Mérida porque tenemos muchos cuentahabientes que son de ahí, esta es la primera vez y me llena de ilusión porque justamente esta conversación, plática y reunión que tendremos, el próximo 28 de marzo de “Cómo lograr la vida que quieres”, es justamente compartir mi experiencia con todos los que nos siguen en redes sociales y en la radio de lo que he aprendido en estos años de vida sobre mi vida personal, profesional, los grandes aprendizajes”.

La charla, comentó, buscará que sirva de inspiración y motivación para que los asistentes logren la vida que quieren; ese, dijo, será el mejor cometido durante su visita.

Parte de lo que relatará el 28 próximo en el auditorio de plaza La Isla a las 19:30 horas, es el ímpetu que ha tenido para seguir su pasión y misión que han ayudado a lograr de manera natural las cosas.

Con el nacimiento de su primera hija, cuando tenía 28 años de edad, a Debayle también le nació la curiosidad de buscar información que le ayudara a ser una madre más consciente, responsable e informada incrementando su interés y descubriendo lo que se convertiría en una misión social y educativa con el proyecto que se bautizó como empresaria: la plataforma de BBMundo.com.

“Creo que al final no importa si es en radio, plataformas digitales, revistas o sitio de internet, el medio para cumplir mi misión de servir a través de la información y ese fue el primer interés. Tener que volverme empresaria, formalizar e institucionalizar la manera en que generábamos contenidos para los demás era una necesidad; siempre he dicho que soy empresaria por obligación, pues era necesario para poder llegar con el mensaje y los contenidos que tenemos a la mayor cantidad de gente posible no solo en México sino en toda Hispanoamérica”.

Al preguntarle qué tan difícil ha sido posicionarse en un mundo considerado hace algunos años solo para hombres, respondió que no ha sido fácil como mujer estar enfrente de una sala llena de directivos, todos hombres, a fin de conseguir fondeo para su compañía.

Sin embargo, aseguró que las mujeres tienen que asumir las cosas con tranquilidad aún sabiendo que probablemente les cueste el doble de esfuerzo, pero que también son tan capaces como los hombres para desempeñar las mismas labores y con la naturalidad de enfocarse en lograr el buen trabajo, ejercer su pasión y encontrar la autoconfianza para saberse competitivas ante quien sea y en el mundo laboral en el que se encuentren.

Destacó que no importa lo que digan los gobiernos ni las políticas públicas que se promuevan para la igualdad, sino que las mujeres trabajen de manera interna en creerse capaz y tener confianza en sí mismas para afrontar los momentos difíciles.

“Tuve momentos muy difíciles en los que me tuve que sentar frente de puros hombres en una sala de juntas muy elegante a buscar fondeo para la compañía, al entrar y ver que era mujer y que además estaba en un mundo de hombres, de lo digital y las tecnologías, me fue muy complicado pero no me andaba con miramientos y me enfocaba a eso simplemente a hacer el mejor trabajo posible y bueno las cosas resultaron como tenían que resultar y esa es la fe, la esperanza y autoconfianza que yo quiero transmitirle a todas las mujeres”.

Por último, agregó que será un placer compartir en la intimidad, con sus fans de Mérida, su granito de arena para sumar en la vida de cada uno; hombres y mujeres serán todos bienvenidos.

Los boletos para ser parte del magno evento que Novedades Yucatán ha preparado los podrán obtener en el punto de venta instalado en el Auditorio de Plaza la Isla, con solo comprar una suscripción anual o semestral de Novedades Yucatán.

La taquilla funciona a partir de las 11:00 y hasta las 20:00 horas. La suscripción para la zona VIP tendrá costo de mil 490 pesos (anual) y la ORO con valor de 790 pesos (semestral).

El pago podrá realizarse vía tarjeta de crédito con hasta tres meses sin intereses, sin embargo, tendrá el 4 por ciento de comisión por uso del plástico, monto que será adicional a los precios establecidos. Se aceptan las tarjetas de crédito de todas las instituciones bancarias.