Más allá de las galerías: arte y empoderamiento

¿El arte está al alcance de todos y todas? La expresión artística es una forma de manifestar ideas, concepciones y emociones. Cuando las personas quieren compartir con la multitud creaciones artísticas propias o ajenas, es cuando el arte se expande.

Por lo general, el arte se puede encontrar en lugares específicos, como museos, teatros, centros culturales o salas de conciertos. Sin embargo, no siempre estos espacios son accesibles para todas las personas creadoras o para quienes desean conocer sobre arte.

Estos espacios, además de tener un costo elevado, no tienen una ubicación estratégica.

Me gustaría hablarles de tres mujeres artistas que se las han ingeniado para presentar sus ideas, reflexiones y exploraciones artísticas. Diosas SXL es un colectivo integrado por artistas visuales, Fernanda Oropeza (Mafufu Sejmet), Aliza de la Cruz (Avcal) y Paulina Lara (Milagros Lara). Este colectivo nació con el fin de llegar a más espacios y más personas. Desde que eran estudiantes de la Universidad de las Artes de Yucatán -con excepción de Fernanda, quien estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”- compartían un mismo propósito: dar a conocer su arte a través de la creatividad e inspirar a más mujeres. El vivir en diferentes puntos de la República no fue un impedimento para crear talleres, círculos de lectura, performance, entre otros eventos. Y sus presentaciones se han llevado a cabo en Mérida, Ciudad de México, Campeche y Tlaxcala como: Talleres para ser webcam, Círculos de mujeres en Casa Sejmet, Gramática corporal, Lecturas performáticas de poesía, Un aplauso a la locura, Sexualidad y erotismo para todxs en Nahui. En el mes de octubre iniciaron su ciclo de cine en el local de Chuburná, donde transmitieron cuatro películas para explorar y analizar la emancipación erótica, el lenguaje y los símbolos. Buscan de esta manera reflexionar sobre el papel que juega el erotismo y la sexualidad en las películas desde una visión artística.

Diosas SXL también tiene el objetivo de crear un espacio seguro y de confianza para empoderar a las mujeres y compartir dudas sobre la sexualidad y energía sexual. De igual forma se dedican a la investigación; están en constante actualización, lo cual las ha llevado a expandirse como artistas. El colectivo Diosas SXL nos invita a reflexionar sobre el compromiso que tenemos con la sociedad, pienso que la creatividad de las y los artistas debe ver la luz. Quizá no todas las puertas logren abrirse al momento de compartir nuestras creaciones, pero siempre encontraremos en el camino a personas que nos apoyen para alcanzar nuestro objetivo. Como en el caso de Fernanda, Aliza y Paulina, quienes, a través del deseo de dar a conocer sus conocimientos, habilidades y ganas de seguir adelante, lograron consolidar una gran amistad y crear una red de apoyo para más mujeres.

“En mí nada es nefasto, ni en ninguna de nosotras, somos geniales”, comparte Mafufu. Recordando que así como ellas encontraron la manera de compartir sus ideas, también podemos encontrar una forma de expresarnos y darnos a conocer.