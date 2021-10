Nos pasamos la vida pidiendo perdón o disculpas por creer que eso es ser “amable”. Y nos ocupamos de andar pidiendo disculpas, en vez de dar las gracias. Si supieras el poder que tienen tus palabras, dejarías a un lado tanta disculpa y dispararías la gratitud al infinito. La gratitud es una abridora de puertas automáticas, por lo que debemos inclinar la balanza al lado de la gratitud e ir soltando las disculpas. No me mal interpretes, si cometiste una falta, por supuesto que debes pedir disculpas o perdón, y si puede repararla, hazlo. Pero si no hiciste algo que ocasionara una falta, mejor da las gracias por lo que alguien haya realizado por ti, en vez de andar creando momentos de baja autoestima.

Aquí te nombro 5 momentos en los que debes dar las gracias en vez de pedir disculpas: