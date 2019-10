Melenudos destacan en la Liga del Pacífico

Henry Chablé/Mérida

A unas semanas de proclamarse monarcas de la Zona Sur por segundo año consecutivo y obtener el subcampeonato de la Serie del Rey, 20 jugadores de los Leones de Yucatán han iniciado su participación en la Liga Mexicana del Pacífico.

Mexicali, Obregón y Guasave son los equipos que más fieras presentan en sus rosters iniciales, sin embargo, conforme se desarrolle la temporada seguramente se incorporarán varios melenudos más.

En estos primeros juegos, el cañonero Art Charles ha mostrado su feroz ofensiva, registrando 2 cuadrangulares, 6 carreras producidas y 5 pasaportes, para ser nombrado Jugador de la Apertura LMP.

El gran ausente es Luis Felipe Juárez, uno de los bateadores mexicanos más explosivos de los últimos años, quien estará inactivo este invierno con Mexicali para recuperarse de una cirugía en la espalda con la idea de estar listo para la Temporada 2020 LMB.

Estos son los Leones que aparecen en las filas de nueve de los diez equipos que conforman el circuito invernal:

Águilas de Mexicali: Leo Heras (OF), Héctor Hernández (IF), Ricardo Serrano (IF), Mario Meza (PD) y Miguel Aguilar (PZ/Derechos de retorno).

Yaquis de Ciudad Obregón: José Juan Aguilar (OF), Art Charles (IF), Walter Ibarra (IF) y Enrique Burgos (PD).

Algodoneros de Guasave: Dustin Crenshaw (PD), Manuel Chávez (PZ) y Dalton Rodríguez (PD).

Naranjeros de Hermosillo: Alejandro Flores (C) y Heriberto Ruelas (PZ).

Mayos de Navojoa: Jorge Flores (IF) y Óscar Félix (PZ).

Cañeros de Los Mochis: Jonas Garibay (PD).

Tomateros de Culiacán: Aldo Montes (PD).

Sultanes de Monterrey: Humberto Sosa (C).

Venados de Mazatlán: Sebastián Valle (C).