Melissa Puga gana la Alcaldía de Izamal

La abanderada de la candidatura común, Morena, PT y Verde, Melissa Puga Rodríguez, ganó la Presidencia Municipal de Izamal, con la suma de 9,324 votos de acuerdo al cómputo, a través del PREP de las 37 casillas que se instalaron; la panista Maribel Tugores recibió 1,955 sufragios, y aunque perdió el blanquiazul, recibió más votos que en las elecciones de junio pasado.

Sin contrincante priista en escena, los morenistas suman otro municipio a su lista de municipios gobernados. Con el triunfo de Melissa Puga Rodríguez, candidata, finalizó una tranquila jornada electoral extraordinaria en Izamal, esta vez, el conteo de votos fue el más reguardado por elementos de seguridad de los tres niveles.

“Dicen que no hay dos sin tres”, comenta y se ríe un vendedor de cochinita en el centro del municipio, mientras observa a los votantes acudir a las casillas. Con una hora de atraso abrieron las primeras casillas para el proceso electoral extraordinario del municipio de Izamal, ante el desánimo de los ciudadanos, quienes, por segunda ocasión, debieron volver a las urnas para emitir su voto.

Las calles, como cada domingo, estaban repletas de turismo nacional e internacional, sin embargo, ahora también acompañadas por una caravana de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Guardia Nacional (GN), que fueron enviadas a fin de evitar irregularidades o incidentes.

En el jardín de niños “Ángel Benítez de Menéndez” se utilizaron algunos de los salones para que las primeras personas acudan a cumplir con este derecho político.

“Es una responsabilidad, tenemos que hacerlo. Esperemos que esta vez no haya ningún inconveniente. Hace unos meses hubo mucho descontento entre los izamaleños”, mencionó Fátima Torres, quien pidió que se haga conforme a derecho.

“A mí no me parece esta segunda elección. Se supo que ya se había realizado. Es una pérdida de tiempo y dinero. La gente está descontrolada, no sabe qué hacer. Ya es cansado, por ejemplo, yo soy de la tercera edad y tengo que hacer esto. Para mí es un juego de chiquitos”, dijo Guadalupe Perera.

Desde el Convento de Izamal, el silencio electoral fue interrumpido por el estruendo de algunos voladores. La misa dedicada a Cristo Rey finalizaba con la presencia de cientos de feligreses. Fue entonces cuando la candidata a la alcaldía por Morena, Melissa Puga, llegó a la casilla instalada en la escuela “Guadalupe Victoria”, acompañada por seguidores y bajo el Sol matutino.

“Tenemos el reporte de que los habitantes del municipio están yendo a las casillas a votar, lo cual nos genera confianza”, mencionó antes de pasar al registro. Posteriormente, Maribel Tugores, la candidata del PAN, hizo lo propio y reiteró: “esperamos que este proceso se lleve con calma, a fin de que las personas puedan salir a emitir su voto”.

Es importante mencionar, que ambas candidatas a la Presidencia Municipal acudieron a la misma casilla. Transcurrieron las horas en la “Ciudad Amarilla”, y la tarde fue apagando los ánimos.

“Aquí hasta el papa Juan Pablo II ya vino, pero la democracia aún no llega”, señaló don Alfonso, un hombre canoso, que habla sin detenerse, mientras deambula por la plaza principal esquivando a los turistas.

“Yo no vine a pelear, el que nada debe nada teme”, alza la voz una mujer en una de las casillas, tras negarse a realizar el protocolo requerido para poder sufragar. Una de las funcionarias, por un momento, pidió a los medios de comunicación no entrar al espacio donde se ejercía el voto, aunque minutos más tarde, tras recibir una indicación telefónica, cambió la postura y pidió que se accediera únicamente para realizar fotografías o videos del momento.

En total, las listas del padrón electoral, consideraron a 21 mil 687 votantes de Izamal y sus comisarías, que tuvieron la posibilidad de acudir a las 37 casillas disponibles. Una de las comisarías más cercanas, Sitilpech, fue otro de los puntos donde las instalaciones públicas fueron utilizadas como espacios designados para votar, lo cual se realizó sin mayor percance. Finalmente, pasadas las seis de la tarde, las casillas cerraron para comenzar el cómputo.

