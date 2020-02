Mérida: madre pide ayuda para localizar a su hija

MÉRIDA, Yucatán.- Una madre de familia reportó vía redes sociales la desaparición de su hija Mía Victoria Cortínez, de 13 años, a la que vieron por última vez este miércoles por la mañana cuando salió de su casa rumbo a la escuela, en el sur de Mérida.

Según la declaración de los compañeros, Mía llegó a la escuela acompañado de su primo C. G., de 17 años de edad, y ambos permanecieron en la puerta de la Escuela Secundaria Serapio Rendón No 38, alrededor de las 7:00 horas, pero la menor no iingresó a la institución.

Familiares aseguran que la menor, quien es originaria de Puerto Escondido, pero vive desde hace cinco años en Mérida, es una chica muy tranquila y con buen rendimiento escolar.

Conocidos afirman que ayer la vieron cerca de la gasolinera de la 42 sur acompañada de su primo.

Familiares de la víctima mencionaron que actualmente se encuentran en la Fiscalía General del Estado de Yucatán para interponer la denuncia de desaparición.

La publicación proporciona el siguiente número telefónico en dado caso de saber el paradero de la menor o haberla visto: el número de emergencias 911 y el 961 3653566.