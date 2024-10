Joaquín Díaz responsabiliza a dueños de embarcaciones por desaparición de pescadores

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, dio un mensaje a todos los yucatecos acerca de las embarcaciones desaparecidas tras el paso de huracán “Milton”.

Aseguró que tuvo una reunión de supervisión sobre la búsqueda de los pescadores desaparecidos e informó que las embarcaciones tenían más de 10 días en altamar y que la Marina realizó búsquedas los días miércoles y jueves.

Indicó que por vía aérea localizaron el “Peyucsa 13”, que ya venía navegando y envío una embarcación para escoltarlos hasta el puerto de Progreso y los tripulantes informaron en dónde podría estar el “Peyucsa 12”.

El día jueves, a las 9:57 horas, la aeronave de la Marina ubicó la embarcación “Peyucsa 12” a 116 millas de Progreso, por lo que embarcaciones de la misma dependencia y de la Secretaría de Seguridad Pública salieron inmediatamente, pero por el gran tamaño del oleaje debido al mal tiempo, tardaron ocho horas y media en llegar, llegando a las 18:30 horas, aproximadamente.

Lamentablemente, solo encontraron la embarcación volteada sin el tripulante que antes habían avizorado sobre ella.

La aeronave de la Marina sobrevoló por ocho horas, regresó a Progreso y se reabasteció de combustible para sobrevolar tres horas más, mientras tanto, lanchas y una avioneta de la SSP apoyaron también en la búsqueda.

Aseveró que se continuará en la búsqueda de la tripulación de “Peyucsa 12” y una embarcación más que todavía no ha sido localizada llamada “Halcón I”.

Sin seguridad

Autoridades de la Marina informaron que estas tres embarcaciones no contaban con certificación de seguridad marítima que revisa la estructura, equipos de seguridad y salvamento, equipos de navegación, condiciones de la tripulación, sistemas de emergencia, estabilidad de la embarcación y documentación, entre otras cosas.

Los tripulantes de estas embarcaciones no se enteraron de que venía un huracán, ya que no tenían un sistema de comunicación adecuado ni se pudo rescatar porque no tenían GPS, salvavidas ni equipo de seguridad que los puso en grave riesgo.

El Gobernador de Yucatán, recalcó la negligencia de los dueños de las embarcaciones que suben a pescadores sin las condiciones mínimas de seguridad para navegar en altamar, ya que son lanchas ribereñas con adaptaciones que son para salir y regresar el mismo día.

Señaló que esta negligencia será investigada por las autoridades federales y expresó su solidaridad con los familiares comprometiéndose a seguir con la búsqueda con lanchas y el helicóptero del estado.