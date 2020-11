Mercados y tianguis de Mérida “se olvidan” de las medidas sanitarias durante el fin de semana

MÉRIDA, Yucatán.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) advirtió de que este fin de semana no se cumplieron los protocolos sanitarios en los mercados y tianguis de la ciudad de Mérida.

Los consumidores asistieron desde las 5:00 horas a realizar sus compras para las festividades de Hanal Pixán y hubo aglomeraciones, sin cumplir medidas de sana distancia.

El presidente de la Canacope, Jorge Cardeña Licona, dijo que es urgente que las autoridades procedan a sancionar a los negocios y locatarios que no cumplieron con estas medidas, porque van en contra de las de la salud y los esfuerzos que hacen todos los sectores por frenar los contagios de Covid-19.

“Nosotros nos tocó ver que en el primer y segundo cuadro del Centro Histórico, así como el mercado San Benito y Lucas de Gálvez, las personas se desbordaron a realizar sus compras, pero sin los debidos cuidados; eso es muy peligroso para todos, para la salud de los consumidores y de los propios locatarios, pero también para la salud de la economía que no le conviene un rebrote de Covid-19 en los próximos 15 días”, apuntó.

Lamentan asistencia de niños en los mercados

Lamentó que hasta niños hayan asistido estos días a los mercados de la ciudad, en que pese a que ser días de tradición, se pone en riesgo la salud de todos los ciudadanos yucatecos.

“Este sábado y domingo, es cuando más estrictos debieron estar en los mercados de la ciudad, para controlar y aplicar la llegada de compradores con todas las medidas sanitarias, se observó a muchas personas que el cubrebocas no lo estaban usando de manera adecuada, además de otras medidas sanitarias que fueron olvidadas”, acusó.

Cardeña Licona apuntó que los pequeños comercios de la ciudad continuarán reforzando sus medidas sanitarias para cuidar a sus clientes y sus colaboradores, sobre todo porque esperan que este 1 y 2 de noviembre las ventas pudieran incrementarse hasta 30 por ciento.

“Nosotros seguiremos cuidándonos y cuidando a los consumidores, no es posible que a una tiendita o comercio formal grande si lo clausuren por no cumplir con una de las medidas, pero este fin de semana en los mercados no se cuido ese aspecto y no se ven sanciones a la vista”, criticó.