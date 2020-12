Mérida en Domingo ahora se instalará "todo" el fin de semana

MÉRIDA.- Artesanos de todo Yucatán que pertenecen al programa Mérida en Domingo retornaron a la Plaza Grande, después de casi nueve meses de no instalarse, por la pandemia, y aunque las ventas que reportaron no se comparan con las del año pasado en el mismo periodo, agradecen tener algo de ingresos para estas fechas decembrinas.

Este programa regresó al Centro Histórico el sábado 12 de diciembre, pero no se presentaron espectáculos, ni se instalaron los puestos de comida y fritangas, solamente la mitad de los artesanos y al día siguiente los demás, quienes comentaron que hizo falta más difusión para que la gente supiera que regresaban a ofrecer su trabajo y sus artesanías.

Los artesanos coincidieron que la competencia desleal que ejercen las vendedoras "de a pie", que están alrededor de la plaza o donde hay turistas, siempre les ha afectado, pero en esta ocasión el impacto es mayor porque las ventas están bajas, apenas comienzan a subir y tienen que batallar con estos informales que no están en un solo sitio sino que tienen la ventaja de ir a buscar a los clientes.

Ana María Chi Moo, de Muna, explicó que tuvo suerte porque vendió varias prendas el día de ayer, pero no todos corrieron con la misma suerte de ella; se dijo feliz de regresar a este espacio a vender sus prendas bordadas.

“Vendimos algo, al menos salió lo del viaje, no me quejo apenas es el primer día y esperamos que, con el paso de los días la situación mejore, hoy (por ayer) vinieron muchos turistas nacional a la plaza, ellos son los que más compran les gusta y aprecian nuestro trabajo”, indicó.

La mujer explicó que durante estos meses de pandemia, en los que no acudía a vender no tenía dinero y sus hijos fueron quienes la apoyaron económicamente, por lo que ella se dedicó a bordar, ya que un terno de punto de cruz le lleva entre 4 a 5 meses elaborarlo.

“Gracias a Dios nos dedicamos a trabajar y eso nos ayudó para no pensar en cosas tristes, en no preocuparnos por lo que está sucediendo y que el encierro no nos pesara demasiado, aprovechamos el tiempo, ahora que podemos volver a ofrecer nuestras prendas, tenemos varias de ellas elaboradas”, expuso.

Única fuente de ingresos para estos yucatecos

Mireya Balam, quien ofrece productos de miel, comentó que muchas personas no están de acuerdo en que ellos regresen a vender a la plaza, pero para muchos de los expositores es la única fuente de ingresos que tienen, ya que no todos cuentan con un trabajo fijo del que puedan subsistir.

En esta nueva modalidad de Mérida en Domingo se busca que el primer día (sábado) se instale la mitad de de los oferentes y al día siguiente el resto, en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Por cierto, entre los 185 oferentes de este programa hay adultos mayores que no reiniciaron actividades