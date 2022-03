MÉRIDA.- Presuntamente por un problema con alguna ex pareja, sujetos no identificados le quemaron su coche a Luis, cuando el vehículo estaba resguardado en el 'porche' de un predio ubicado en la colonia Portes Gil, en el oriente de la ciudad.

Según datos recabados, el propietario del vehículo identificado como Luis “N” se encontraba durmiendo en la casa de su actual pareja ubicada en la calle 16 por 63-B, de la mencionada colonia. En un momento dado, cuando ya amanecía, Luis y su pareja comenzaron a sentir un fuerte olor a humo proveniente del garaje del lugar. Fue cuando se dieron cuenta que el vehículo estaba prácticamente ardiendo en llamas.

Afortunadamente y como pudieron, todos los que se encontraban en el domicilio lograron salir a tiempo del lugar saltando rejas y el muro, mientras que los vecinos, al ver el incidente, apoyaron para apagar las llamas del vehículo que prácticamente terminó en cenizas. A la vez, rápidamente los testigos llamaron a los números de emergencia y así evitar que el fuego se extendiera afectando aún más a la vivienda.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como varias unidades de bomberos de la misma corporación, los cuales lograron sofocar el incendio que dejó como pérdida total al vehículo y cobró algunos daños de la vivienda.

Los policías iniciaron un operativo de búsqueda para dar con los presuntos responsables, pero no se tiene información de detenidos hasta este momento.

Asimismo, el lugar fue acordonado por las autoridades para el peritaje correspondiente.

Problemas con su ex pareja

Cabe destacar que el dueño del vehículo aseguró que sospecha directamente de una ex pareja sentimental con la que habría terminado su relación para iniciar otra con su actual pareja. Afirmó que no es el primer incidente en el que se ve implicado a raíz del rompimiento, y en donde su ex pareja tendría relación directa.

Señaló que hace unos días fue detenido por policías en el municipio Dzidzantún, acusado por su ex pareja, por presunta portación de armas de fuego. Al no encontrarle nada Luis fue puesto en libertad sin cargo alguno. Por eso es que esta persona piensa que su ex pareja estaría relacionada con este incendio, sin embargo, hasta ahora no existe alguna denuncia formal por esta situación.

