Mérida: Protestan mototaxistas y acusan de fraude al presidente de la agrupación Arca de Noé

MÉRIDA, Yucatán.- Un total de 15 agrupaciones de mototaxistas que aglutinan a más de 400 operadores se manifestaron ayer en contra del presidente de la agrupación civil denominada Arca de Noé, David Enrique Álvarez García, a quien acusan de fraude hacia al menos 60 personas a quienes luego de la promesa de venderles unidades de transporte por montos de 120 mil pesos no las entregó.

En representación de los quejosos, Rodrigo Cerda Tun, líder de mototaxis en el oriente de Mérida, dijo que los afectados han empezado a interponer denuncias penales en contra de Álvarez García ante la Fiscalía General del Estado para que se apliquen las sanciones correspondientes.

La protesta se realizó ayer en el parque de La Arboleda, ubicado en la colonia San Antonio Xluch III, al sur de la ciudad.

“Por ignorancia caímos en los engaños de David Enrique Álvarez García, alias "El Español", él es presidente de una agrupación civil denominada Arca de Noé, él está cometiendo fraude, sacó vehículos y te engaña diciendo que tú serás el dueño de la unidad al transcurrir un lapso de tiempo, le empezamos a pagar 300 al día, el costo de la unidad de mototaxi es de 140 mil pesos, es decir, más del doble de lo que realmente cuesta que es de 60 mil pesos, cuando ya estás terminando de pagar el señor busca cualquier pretexto para retirarte el vehículo y no te devuelve un solo peso”.

Firmaron papeles en blanco

Agregó que David Enrique Álvarez no entrega comprobantes por los pagos realizados y que incluso a las personas las hace firmar papeles en blanco.

“Mucha gente ha sido defraudada, somos más de 60 personas las que hemos resultado afectadas por esta persona, él pide recursos públicos federales a favor de su asociación Arca de Noé, también pidió a nuestro nombre un recurso económico a una organización, pero nunca nos entregó ningún peso, y sí nos hizo firmar los apoyos que él recibió de las agrupaciones”, acusó.

En este contexto, Rodrigo Cerda Tun agregó que “yo ya denuncié a David Enrique Álvarez ante la Fiscalía porque le deposité 87 mil pesos a su asociación civil, se hicieron las transferencias y no me quiere devolver mi dinero, me retiró la moto con violencia, las otras personas afectadas están amedrentadas, las amenaza de que anda armado, y que cuenta con el apoyo de un ex judicial de nombre Julio César Cobos, nos están defraudando, invitamos a la gente que está en esta situación para combatir juntos estos ilícitos”.