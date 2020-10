Meridanos se sienten seguros en su ciudad.

De nueva cuenta, Mérida se posicionó en el tercer lugar de la lista de las ciudades con menor percepción de inseguridad de acuerdo con los resultados del vigésimo octavo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la primera quincena del pasado mes de septiembre.

Al respecto, el director de la Policía Municipal, Mario Arturo Romero Escalante, aseguró que los resultados obtenidos están relacionados con las acciones y estrategias que desempeñan las corporaciones policiacas, que buscan mantener la confianza de los ciudadanos en los elementos.

“Por parte de la policía municipal tenemos una serie de actividades, por ejemplo nuestros elementos del programa DARE que ahora no están en las escuelas, no han dejado de dar pláticas o videoconferencias, tenemos padres de familia con los que trabajan para prevenir violencias por ejemplo y no solo aquí en el centro sino fuera de él también”, explicó.

Ciudades que se sienten más seguras

Con base en los resultados emitidos, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García con 16.6 por ciento, La Paz con 21.8 por ciento, Mérida con 22.5 por ciento, Los Cabos con 26.9 por ciento, Cuajimalpa de Morelos con 29.1 y Saltillo con 30.1 por ciento.

En tanto que las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Ecatepec de Morelos, Fresnillo, Coatzacoalcos, Villahermosa, Toluca de Lerdo y Naucalpan de Juárez, con 92.8, 91.8, 91.1, 90.4, 88.9 y 88%, respectivamente.

Mérida: Mayoría son pleitos

El funcionario municipal destacó que los ciudadanos le tienen mucha confianza a las corporaciones policiacas por lo que se trabaja en mantenerlo y atender todas las situaciones y reportes que ocurran en la ciudad por pequeñas que parezcan, pues de no hacerlo podrían convertirse en problemas.

A la semana la corporación municipal recibe en promedio 10 reportes ciudadanos, que en su mayoría son amenazas por pleitos entre vecinos.