Patricia Itzá/Mérida En los parques más emblemáticos de la ciudad, así como de gran extensión, como la Alemán, empezará en breve el plan piloto de “guardaparques”, una nueva figura que el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, propuso durante su campaña como candidato; estos elementos serán parte de la policía estatal y, dependiendo de la necesidad de los sitios, se adecuarán a ellas, informó el secretario de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida, Julio Sauma Castillo.

“Tenemos lugares, como el Acuaparque y Las Américas, en donde existe una afluencia importante de ciudadanos”, indicó.

En el de la colonia Alemán, dijo, se sabe que cuenta con infraestructura para hacer deportes extremos y en la explanada se realizan eventos culturales, entre otras actividades.

“Lo que no queremos es que existan conflictos por el uso del parque, por el contrario, que las familias tengan la certeza que estando ahí sus cosas, vehículos y demás estarán resguardados”, indicó.

Más limpios

Explicó que esta figura de seguridad se requiere debido que algunos parques tienen importantes dimensiones, como el Acuaparque o el ecológico de Xoclán, por lo que los elementos brindarán certeza de visitarlos sin riesgo.

“Esos grandes parques, al no tener vigilancia, se deterioran, incluso sufren de cuestiones que se consideran no tan graves como el tirar basura, porque son grandes terrenos verdes que, si no se custodian, la ciudadanía los ensucia”, mencionó.

“Se busca conformar un escuadrón en ciertos lugares, que será una ramificación de la policía estatal, ya que la municipal vigila el Centro Histórico.

Lo importante es que exista una figura de autoridad a quien recurrir, así como resolver de manera inmediata alguna situación grave, si ocurre”, apuntó.