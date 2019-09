Mérida, ciudad obligada a crecer de manera vertical

Candelario Robles/Mérida

Ante el arribo cada vez más constante de personas que optan por radicar a Mérida, los desarrollos de vivienda se verán obligados a crecer de forma vertical en complejos multifamiliares, adelantó la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda (Canadevi).

El presidente de la Canadevi, Eduardo Ancona Cámara, detalló que otro factor que empujará el crecimiento de los desarrollos verticales es lo bajo de los sueldos de los trabajadores, lo que les permitirá adquirir un departamento en lugar de una casa.

“Mérida es una ciudad destinada a crecer hacia arriba, a desarrollar edificios verticales cuya renta de la tierra no sea tan cara y los trabajadores que no tengan un poder adquisitivo considerable puedan adquirir ya no una casa sino un departamento”, apuntó.

Indicó que en Yucatán la mayoría de los trabajadores de diversos sectores no tiene un poder adquisitivo más allá de 2.8 salarios mínimos al día o por su poca antigüedad o por condiciones de trabajo les será muy complicado acceder a un crédito para una casa.

Indicó que la Canadevi ha participado en mesas de consultas con la industria de la construcción en las que expusieron el caso del sureste y su poca capacidad de adquisición de vivienda por los bajos sueldos, a pesar de ser un Estado que ofrece precios muy competitivos para comprar una casa de interés social.

El dirigente empresarial comentó que la fuerte emigración hacia Mérida obligará en el corto plazo que más constructores de vivienda opten por el desarrollo de edificios verticales.

Ancona Cámara comentó que en los primeros ocho meses del año, el precio de la vivienda en la entidad Yucatán se ha mantenido de acuerdo con la inflación, ya que los costos de los materiales apenas han aumentado en un cinco por ciento en promedio.