¿Aumenta mi pensión si regreso el préstamo Afore?

Nos escribe y pregunta un asiduo lector, quien recibe del IMSS una pensión de cesantía, desde principios del año. Nos comenta que la pensión es muy baja y que no le alcanza ni para las medicinas que tiene que comprar, por razón de sus enfermedades crónicas y pregunta que si regresa el dinero que retiró de la Afore, le aumentarán la pensión.

El asunto es que, nuestro lector, hizo cuatro retiros parciales por desempleo y, por consecuencia, las semanas cotizadas le fueron disminuidas en una cantidad importante y aduce que nunca le dijeron cuántas semanas le descontaron y cómo le afectaría en su pensión.

De entrada, la respuesta para nuestro lector es que como pensionado no es posible se incremente su pensión si le devuelve a la Afore todo lo dispuesto en los retiros por desempleo que hizo durante su vida laboral. Es comprensible la inquietud de nuestro lector, pues hoy día, el 95% de la población pensionada recibe por ingreso entre uno y 2.5 salarios mínimos como pensión.

Lo anterior, significa que una gran cantidad de personas, con lo que reciben de pensión, no logran satisfacer sus necesidades más básicas y apremiantes.

El que aumenten nuestra pensión es anhelo de millones de pensionados, pero la preocupación por este motivo no debe ser después de pensionados. Nos debemos de preocupar y ocupar por lo menos 20 a 15 años antes de que llegue la fecha de nuestro retiro laboral y no tocar, para nada, nuestro ahorro para el retiro; si fuera necesario hacerlo, que sea por una necesidad imperiosa, asumiendo el compromiso de que, tan pronto sea posible, le regresemos el dinero a la Afore y recuperemos las semanas cotizadas, descontadas por razón del retiro por desempleo.

Ya pensionado, sólo se puede aumentar una pensión si en su cálculo no se tomaron en cuenta todas las semanas cotizadas o logramos que el instituto reconozca semanas que no habían sido localizadas. De igual forma, se puede subir el monto de una pensión si en su determinación se utilizó un salario menor, no se incluyeron beneficiarios legales, o no se consideró la ayuda asistencial que de esta corresponde, también si se omitió, en pensiones por régimen ´73, el factor de actualización, o, en su caso, aparecen nuevos beneficiarios, entre otros factores.

¿Quiere disfrutar de una buena pensión? Póngase en manos de un experimentado consultor en materia de seguridad social y juntos diseñen una estrategia para que, llegado el momento de su retiro y pensión, el beneficio pensionario a obtener le garantice un adecuado nivel y calidad de vida en su vejez. Para saber cuántas semanas cotizadas le disminuyeron, sólo revise su reporte de semanas cotizadas, ahí encontrará la respuesta a sus dudas e inquietud.