La mayoría de los trabajadores que se cambian de afore lo hacen más por razones emotivas que con base en análisis financieros básicos, que les proporcionen verdaderas razones económicas para la transferencia y muchas veces toman decisiones sin información, equivocadas o fuera de tiempo que los llevan a perder parte del dinero ahorrado en su cuenta individual, la que es administrada por una de las diez afore autorizadas hoy día.

Pero, ¿cómo cambiar de afore sin perder dinero del ahorro para el retiro, hecho a través de los años de arduo trabajo?

Cambiarse de afore sin sufrir esa disminución de lo aportado es una decisión factible; para ello le diremos primero cuáles son los principales errores que se cometen al momento de elegir una nueva afore.

Los siguientes son, entre otros, los mayores:

“El impacto del agente promotor en su persona; hacer una inadecuada interpretación del efecto de las minusvalías en su ahorro y de la posición de la afore en el cuadro comparativo; no dilucidar entre el efecto de las comisiones y el rendimiento obtenido; error en la interpretación de la publicidad y de datos; no preocuparse por la recepción del estado de cuenta; no tener oficinas de servicio en su localidad; desconfianza en el SAR; mala atención del/la agente de servicio; no estar atentos a cambios en el SAR”.

Recientemente entró en operación un nuevo procedimiento para el cambio de afore y es mediante el uso de un folio de conocimiento del traspaso, que sustituye a la odiada constancia de implicaciones de traspaso.

El referido folio se puede obtener desde su casa u oficina, a través del portal www.e-sar.com.mx o a través de AforeMóvil, siempre que se cumplan con los requisitos previstos para este caso.

Así que atentos con su cambio de afore y los cambios en el SAR; si desea realizarlo, sugerimos analizar bien en dónde está y a dónde desea traspasar su cuenta individual y nunca tomar decisiones sin consultar previamente a un experto financiero, aunque la consulta tenga un módico costo, pues hasta la propia autoridad reguladora expresa que “rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros”.

Antes de cambiar de afore y por encima del conocimiento de la comisión que le cobren, del rendimiento que le otorguen y del servicio que le proporcionen, conozca primero el “índice de capitalización histórico de las acciones de cada afore” y, con ese dato, su decisión será más informada.

Recuerde que la generación afore se pensionará con el ahorro acumulado en su cuenta individual durante toda su vida laboral y que “el día que seamos adultos mayores y gocemos de una generosa pensión, jamás nos faltará cariño”.

Asesórese bien.