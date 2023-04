¿Atorado su trámite de pensión?

Es común que, al hacer la precaptura de nuestra pensión a través de Mi Pensión Digital, en alguna parte del proceso nos salga un aviso indicando que no se puede avanzar y se nos indiquen una serie de motivos codificados con, entre otras opciones, los numerales 7, 1|7, 2|3|7, otros; y nos digas el texto que aparece en pantalla que, …por el momento no es posible continuar con el proceso proyección de pensión…, expresándonos que, …la solicitud fue enviada al Módulo de Prevención de Riesgos y, entre otras indicaciones, nos dice que …pasemos a ventanilla de prestaciones económicas de la Unidad de Medicina Familiar con el documento que se ha expedido.

El documento a que se refiere el texto anterior es el llamado Aviso de Inconsistencia de la Revisión de Datos y Cálculo Estimado de Pensión, mismo que debemos imprimir y presentar en el área de prestaciones económicas, más los documentos necesarios para el trámite de su pensión; hecho esto, le indicarán que vuelva en una, dos, tres o hasta seis semanas, o que ellos le llamarán.

Un procedimiento sugerido de seguimiento es que, por lo menos una vez a la semana, acuda y pregunte por su trámite; no pasarán de decirle que aún no hay respuestas, pero usted continúe con su visita semanal; el detalle es que, con gran frecuencia pasan los días y las semanas y ninguna noticia sobre su trámite, pero a usted seguro le urge la respuesta, pues sabe que tiene derecho a sólo ocho semanas de atención médica, después de su baja del IMSS (esto no aplica a modalidad 40) y le urge atención y medicamentos.

Si después de cuarenta y cinco vueltas, o cuarenta y cinco días, nada le resuelven ni le dan ninguna explicación del motivo del retraso de su trámite, evidentemente que no puede quedarse sentado esperando una respuesta que podría prolongarse más de un año, sin saber el motivo y se preguntará: ¿ahora quién podrá defenderme?

Para obtener información del porqué su trámite no se resuelve, hay varias opciones; una, solicitar información a través de un escrito en ventanilla o a través de Plataforma Nacional de Transparencia; la probabilidad de éxito es baja y tarda la respuesta al menos, cuarenta y cinco días. Otra opción es llamar y pedir orientación al Órgano Interno de Control, donde atenderán su caso y le darán indicaciones de lo que puede hacer o suceder; muy seguramente, su caso se resuelva pronto; puede escribir https://sidec. funcionpublica.gob.mx,o llamar al 800 623 2323, opción 6, en horario de 9:00 a 5:00 pm.

Si las opciones anteriores no dan resultado, puede presentar queja a través del Sistema Integral de Denuncia Ciudadana, enlace https:// sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/, le irá bien.