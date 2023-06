¿Cuánto de pensión con $535?

No es común que la juventud de hoy se preocupe por su futuro, ni que recapacite en que los años mozos pronto pasarán y llegará el día en que la libertad personal cambiará al asumir los compromisos implicados al formar una familia, pagar la hipoteca, las colegiaturas, el costo del auto, de la tienda departamental, de los servicios básicos, alimentos, atención médica, diversión y múltiples situaciones más.

Cuando se es joven y no se tiene la fortuna de nacer en cuna con pétalos de rosa, normalmente, no pensamos que llegará el momento en que la salud, la fuerza y el vigor vital, paulatinamente nos irán abandonando inexorablemente y no dimensionamos lo que sucederá con nuestra vida llegadas esas circunstancias.

Antes se decía que “porque no había cultura”, “que no había educación”, “que las escuelas no nos preparaban para el futuro”, que “no había información”, que “ganamos muy poco”, que “el Gobierno”, que “esto y lo otro”, etc., etc. y etc. Parte de lo anterior es cierto, pero en una mayor parte no lo es, porque lo que hace treinta años se expresaba como excusa o justificación, lo seguimos escuchando hoy, como si el tiempo no hubiera transcurrido.

La realidad es que no nos atrevemos a tomar por los cuernos al toro de nuestra vida y, consideramos, que si a algunos les va mal, eso no es posible que ocurra con nosotros y que siempre nos irá bien, como ahora, o quizás hasta mejor. Y sí, quizás hasta mejor, pero la gran realidad es que no a todos nos irá mejor en el futuro, por las razones que usted quiera. Sin embargo, la probabilidad de que algún día lleguemos y superemos la sexta década, la séptima, la octava y quizás otra más es mayor, y ¿cómo viviremos a partir de esa edad?

Basta ver y analizar detenida y detalladamente las estadísticas; seremos en muy pocos años, un país de viejos, pobres y feos.

Lo de viejos y feos quizás no sea relevante, pero el que seamos pobres, créame que sí, pues será muy duro en su realidad si es que durante su vida, y digo durante su vida, no se ocupó de prever su futuro, tal como las hormigas y otros animales más que nos dan verdaderos ejemplos de lo que es prepararse para el invierno, en nuestro caso, para el invierno de nuestra vida.

En nuestro país, el promedio de ingreso nacional por persona, es de $534.70 diarios, con ellos la máxima pensión posible a obtener es de $9,839.90 mensuales, si reúne 1,050 o más semanas cotizadas a la edad de 65 años o más. La pensión anterior, ¿podrá satisfacer cabalmente todas sus necesidades?