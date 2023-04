¿Los pensionados pagamos impuestos?

En nuestro país a nadie le gusta tener que pagar impuestos y hasta expresamos “¿para qué pagar impuestos si todo se lo roban?”.

Con la aseveración anterior, generalizamos y damos por sentado que todo lo que pagamos de impuestos es robado y, como bien se dice por ahí, “una creencia una vez que se instaura en nuestro sistema neuronal sólo tiene por propósito: perpetuarse y justificarse”.

¿Existe corrupción en nuestro país? Claro que la existe, pero ¿todos los mexicanos somos corruptos?, realmente no todos, pero, la verdad, la inmensa mayoría sí; sin embargo, y hay que decirlo, no todo lo que pagamos en impuestos se lo roban.

Una inmensa cantidad de impuestos sí son robados por vía de la corrupción, pero, también, dicen por ahí que: “¿de qué preocuparnos si México sigue siendo el cuerno de la abundancia?”.

Es de reconocerse que, en este sexenio, se han adoptado políticas públicas tendientes a una mejor redistribución de la riqueza, mismas que han tendido a favorecer a los sectores más frágiles de nuestra sociedad, a través de programas de gran contenido social y político, se intenta mitigar la pobreza existente inyectándole a la economía parte del dinero que otrora iba a parar a manos de “no sabemos quién”.

Así que, bajémosle dos rayitas a que “todo lo que pagamos en impuestos se lo roban”, porque, en realidad, no es así, esto debido a que mucho de lo que pagamos en impuestos se utiliza para sostener una inmensa e ineficiente burocracia gubernamental, en los tres órdenes de Gobierno y, gran parte de lo recaudado vía impuestos, se utiliza para la destrucción y construcción de nuevos aeropuertos, obras de infraestructura básica, educación, “seguridad”, etc., etc. y etc.

Pero, si usted es un pobre pensionado o jubilado de un programa federal y/o de un plan privado de pensión o jubilación, o cuenta con recursos de un plan personal de retiro, o de los tres, seguro estoy que no es muy de su agrado el tener que pagar impuestos, cuando así corresponda, mas debemos de pagar impuestos porque lo establecen nuestras leyes, en especial, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), cuando expresa que: “todas las personas, físicas y morales, estamos obligados al pago del impuesto sobre la renta, los residentes en México, respecto de todos nuestros ingresos”.

En el caso de las jubilaciones y pensiones, si durante 2023 el monto que reciba es menor a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización elevada al mes, es decir, 46,683 pesos, incluyendo la pensión universal, usted no pagará el impuesto sobre la renta.

Así que, si su pensión es menor a esta cantidad, simplemente despreocúpese, pues no tendrá que presentar declaración ni pagar impuestos por este concepto.