Nos escribe uno de tantos lectores y nos dice textualmente: “por culpa de la Afore no me pensiono, porque no tengo mis biométricos, ¿qué es eso y qué hago para que me den mi pensión?”.

Desde 2015, la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar), estableció como obligatorio, para todos los trabajadores que, por cotizar al IMSS y/o al Issste y por ello tienen una cuenta individual en una Afore, pasar a las oficinas de éstas a que les elaboren el llamado Expediente de Identificación Electrónico del Trabajador.

Las Afore identifican al proceso de elaboración del expediente electrónico de cada trabajador como “enrolamiento biométrico” y éste se crea e integra con elementos biométricos de un individuo y datos que son capturados en medios electrónicos y almacenados por las Empresas Operadoras en el Expediente Electrónico creado para llevar a cabo la autenticación de la identidad del trabajador, funcionarios y empleados de las Afore, conforme a criterios y lineamientos que deben de establecerse en el Manual de Procedimientos Transaccionales a elaborar por todas las Afore.

Con el expediente biométrico de cada trabajador, las Afore podrán hacer correctamente los procesos de registro y traspaso de cuentas individuales, modificación y/o actualización de datos; procesos de separación o de unificación de cuentas individuales; facilitar la gestión de la ayuda para gastos de matrimonio, hacer un retiro parcial por desempleo y/o el reintegro de los recursos dispuestos; tramitar la ayuda para gastos de matrimonio, hacer y/o retirar aportaciones voluntarias, en su caso, de aportaciones complementarias para el retiro; pagar las pensiones garantizadas, las pensiones provenientes de una renta vitalicia, la de retiros programados o entrega de recursos a los trabajadores por improcedencias y/o negativas de pensión.

Los datos que deben quedar asentados en el expediente electrónico son: nombre completo, CURP, NSS, fecha de nacimiento, género, RFC con homoclave, domicilio particular, dos opciones de datos de contacto (teléfono fijo, celular y correo electrónico); nuestra ocupación, actividad económica preponderante, nivel de estudios y datos de nuestros beneficiarios, sólo si tenemos o haremos ahorro voluntario (nombre completo, parentesco, CURP y porcentaje que se otorga a cada uno); adicionalmente recuerde que puede, por disposición de Ley, registrar beneficiarios sustitutos.

Para el trámite es necesario presentar identificación oficial vigente y comprobante de domicilio reciente. Finalmente, en las Afore le tomarán una fotografía digital de su rostro, de frente, le digitalizarán sus huellas dactilares y será digitalizada, además de su firma manuscrita.

El expediente electrónico se actualizará, de ser necesario, en caso de correcciones a sus datos personales, cambio de domicilio, beneficiarios, género, estado civil, etc., y con ello evitará contratiempos al realizar a futuro, cualquier trámite relacionado con su cuenta individual. Evite le nieguen su pensión.