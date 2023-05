¿Qué hago si realicé simulación laboral?

“¿Qué hago si hice simulación laboral?”, es una pregunta recurrente en nuestra consulta diaria y, mientras el IMSS no lo descubra, nada pasa, pero, la pensión así obtenida estará siempre prendida con alfileres.

Una persona comete simulación laboral cuando trata de hacer parecer una relación de trabajo como si fuera legal, cuando en realidad se trata de un acto simulado para el cual tuvieron que ponerse de acuerdo el presunto trabajador y el presunto empleador.

Hoy día, y qué bien por el Instituto, se está revisando toda solicitud de pensión que resulte totalmente anormal, la incorporación de una persona al régimen obligatorio o que provenga, principalmente, de una relación laboral con una persona física.

Tratándose de contrataciones con personas morales no llaman tanto la atención, sin embargo, nada garantiza que la relación de trabajo sea totalmente legal.

Le narraré dos casos: Se trata de una trabajadora de 64 años, que, desde 1990 no cotizaba; de pronto, en 2018, ingresa a laborar con un patrón persona física y cotiza 76 semanas; con ello, recupera vigencia y derechos sobre las semanas cotizadas a 1990; esto es de llamar la atención, ¿no cree?

A fines de 2019, causa baja del IMSS, se inscribe en modalidad 40 y paga hasta diciembre de 2022, con una aportación de 20 UMA; luego, causa baja y tramita pensión.

Como era de esperarse, al hacer que la precaptura en Mi Pensión Digital, el sistema manda a revisión su caso, por motivo 7, es decir, por tener aportaciones en modalidad 40 y, al revisar el Instituto los antecedentes laborales, observa que el patrón con el que había cotizado para recuperar vigencia y derechos, era una persona física.

El que sea el patrón persona física nada tendría qué ver para que la relación de trabajo fuera legal, pero, resultó que no había antecedentes de reclutamiento, selección, inducción, expediente, etc., tampoco se encontró un contrato individual de trabajo, registros de asistencia ni de realización de actividades laborales, ni recibos de nómina timbrados por el SAT, ni evidencia del pago de vacaciones, prima ni aguinaldo, entre otros detalles auditables.

A tal solicitud de pensión, el IMSS le extiende un documento de negativa de pensión y, ¿se acabaron las oportunidades de pensión para esta persona?

No, realmente no se acaban las opciones, no mientras no retire de su Afore el ahorro acumulado en su cuenta individual, pues ella puede continuar laborando legalmente, recuperar de nuevo vigencia y derechos y disfrutar de una pensión.

El segundo caso se trata de una persona que no tiene ningún documento que refiera la legalidad de su relación de trabajo y, para echarle un poco más de gasolina al fuego, su patrón de toda la vida, ha sido su esposa. ¿Cómo la ve?