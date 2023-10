¿Por qué es tan baja mi pensión?

Recientemente atendimos en consulta telefónica a una persona IMSS que se pensionó el mes anterior, nos comenta que durante su vida laboral reunió muchas semanas cotizadas (1,832), pero que al pensionarse, el Instituto no le reconoció las semanas que cotizó de 1974 a 1981, y piensa esta persona que por ello le salió muy baja su pensión, aunado al detalle de que tampoco incluyeron a su esposa como beneficiaria y pregunta ¿qué hacer para que le aumenten su pensión?

Cabe precisar que su salario de cotización fue un tanto modesto (432 pesos promedio de sus últimas 250 semanas cotizadas), y por lo antes referido, nuestro cliente desea saber de qué manera pudiera renunciar a la pensión y que le dieran el dinero que reunió en su Afore, más las aportaciones que hizo para con ellas mejorar su pensión.

Muchas semanas cotizadas y un salario modesto, especialmente en los últimos cinco años previos a pensionarse, nunca será sinónimo de pensión alta. Una pensión alta puede obtenerse cuando se cotiza una gran cantidad de semanas (1,832 es muy buena cantidad), pero con un salario muy alto, en los cinco años previos al trámite de pensión. Gran cantidad de semanas más cotización alta en los últimos cinco años de la vida laboral es sinónimo de una gran pensión, pero todo indica que quien nos escribe, no lo supo o que habiéndolo sabido, no tuvo dinero suficiente para cotizar alto.

Me atrevo a pensar que la falta de orientación, asesoría especializada y oportuna no le permitieron conocer estrategias y herramientas reales para concluir su vida laboral en las mejores condiciones pensionarias y, así, poder disfrutar de una vejez con holgura e independencia y suficiencia económica.

En este caso es evidente que las semanas no consideradas de 1974 a 1981, sí en algo afectaron el monto de pensión determinado, pero no de manera significativa y, pero las semanas cotizadas en el periodo que nos refiere, aún son susceptibles de ser localizadas e incrementar en algún porcentaje la pensión que ya recibe.

Mucho ayudará, para lo anterior, contar con documentos que comprueben que se laboraron y cotizaron esos periodos, tales como hojas rosas con sus movimientos afiliatorios, pero de no tener evidencias fehacientes, aún así existe la posibilidad de localizar dichas semanas o, al menos, parte de ellas; lo importante es saber y ejercer la opción que aún existe. Sobre su esposa, si no fue incluida como beneficiaria en la pensión, puede darla de alta en cualquier momento, pero la pensión será la misma, pues ya recibe la asignación familiar. Y por lo que respecta a su ahorro voluntario, en pensiones por régimen 1973, no pueden usarse para incrementar pensión y puede retirarlo en cualquier momento.